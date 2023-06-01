Rusya'dan Apple ile ilgili 'casusluk' iddiası

Apple’ın ABD istihbarat kurumlarıyla birlikte çalışmakla suçlandığı açıklamada, "Rus istihbaratı tarafından elde edilen bilgiler, Apple ile ABD istihbarat kurumlarının ve özellikle de ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) arasındaki yakın işbirliğini ortaya koyuyor. Apple'ın beyan ettiği, kullanıcıların kişisel verilerinin gizliliğini sağlama politikasının gerçekle uyuşmadığını doğruluyor." ifadeleri yer aldı.