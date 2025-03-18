Rusya'dan Elon Musk ile uzay alanında iş birliği: Eşsiz bir lider

Rusya, Elon Musk ile uzay konusunda işbirliğini ele alacak.
Donald Trump'ın göreve gelmesiyle sıcak rüzgarların esmeye başladığı ABD ile Rusya arasında uzay alanında da iş birliği konuşuluyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, Elon Musk'la yakında uzay konusunda işbirliğine yönelik görüşme yapacaklarını söyledi. Dmitriyev, Musk'un 'insanlığı ilerletmeye adanmış eşsiz bir lider' olduğuna inandıklarını da ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi
Kiril Dmitriyev
,
Elon Musk
'la yakında uzay konusunda işbirliğine yönelik görüşme yapacaklarını söyledi.
Aynı zamanda
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı
da olan Dmitriyev, başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.
ABD ile nadir toprak elementi iş birliği
ABD ile nadir toprak elementi iş birliği
Rusya'nın, Ukrayna'ya kıyasla çok daha fazla nadir toprak elementine sahip olduğuna işaret eden Dmitriyev, "
Bu konuda ABD ve diğer ülkelerle işbirliği yapabiliriz. Bazı nadir toprak elementi rezervlerini inceliyoruz ve oldukça umut vericiler.
" diye konuştu.
Dmitriyev, söz konusu rezervlerin geliştirilmesi için belirli bazı teknolojilerin gerektiğini ve bu konuda ABD ile işbirliğine açık olduklarını dile getirdi.
"Musk eşsiz bir lider"
"Musk eşsiz bir lider"
ABD ile uzay alanında da işbirliği yapabileceklerini anlatan Dmitriyev, "
Bu konuda yakında Musk ile görüşeceğiz. Musk'un insanlığı ilerletmeye adanmış eşsiz bir lider olduğuna inanıyoruz.
" dedi.
Putin de 21 Şubat'ta, ülkenin en büyük bankalarından Gazprombank'a, iş insanı Musk ile işbirliği yapma talimatı vermişti.
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