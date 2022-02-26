Dünya Rusyadan İsveç ve Finlandiyaya tehdit
AVRUPA

Rusya’dan İsveç ve Finlandiya’ya tehdit

Rus RIA Novosti ajansının aktardığına göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya alınması durumunda ‘Rusya’nın karşılık vermesinin gerekeceğini’ ifade etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rusya’dan İsveç ve Finlandiya’ya tehdit
Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova

Rus RIA Novosti ajansının aktardığına göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya alınması durumunda ‘Rusya’nın karşılık vermesinin gerekeceğini’ ifade etti.

‘Finlandiya ve İsveç de dahil olmak üzere tüm AGİT üyesi ülkeler, bazı devletlerin güvenliğinin diğer ülkelerin güvenliği pahasına inşa edilmemesi gerektiği ilkesini yeniden teyit etti’ diyen Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, ‘İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya alınması, ülkemizin karşı adımlar atmasını gerektirecek ciddi askeri ve siyasi sonuçlar doğuracaktır’ ifadelerini kullandı.

Finlandiya ve İsveç, NATO üyesi olmamalarına rağmen dün gerçekleştirilen dijital NATO zirvesine davet edilmişlerdi.

İsveç'ten cevap geldi

Başbakan Andersson yaptığı açıklamada, İsveç'in güvenlik politikalarına kendilerinin karar vereceğini belirtti.

NATO'ya girmeyi düşünmediklerini aktaran Andersson, Rusya'nın İsveç sınırlarında endişe verecek bir tehdidinin ve askeri hareketliliğinin olmadığını ifade etti.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ise Finlandiya'da NATO üyeliği konusundaki tartışmanın "Ukrayna'daki savaşın başlamasının ardından değiştiğini" söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı da"NATO'ya katılmak isterlerse İsveç ve Finlandiya'ya kapılar açık" açıklaması yapmıştı.

Finlandiya ve İsveç NATO üyesi olmamalarına rağmen Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinin ele alındığı dünkü NATO Olağanüstü Zirvesi'ne katılmıştı.

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