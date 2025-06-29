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Rusya'dan Ukrayna'ya havadan denizden karadan yoğun saldırı: Askeri tesisler ve rafineriler havaya uçuruldu

Rusya'dan Ukrayna'ya havadan denizden karadan yoğun saldırı: Askeri tesisler ve rafineriler havaya uçuruldu

19:4129/06/2025, Pazar
G: 29/06/2025, Pazar
AA
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Rusya saldırıda hipersonik 'Kinjal' füze sistemini de kullandı. (Foto: Arşiv)
Rusya saldırıda hipersonik 'Kinjal' füze sistemini de kullandı. (Foto: Arşiv)

Rusya, savaş halinde bulunduğu Ukrayna'ya havadan, denizden ve karadan yoğun saldırıda bulundu. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Ukrayna'nın askeri savunma tesisleri ile petrol rafinerilerinin uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları ile vurulduğu bildirildi. Ukrayna'dan yapılan açıklamada ise Rusya'nın Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine 60 füze ve 477 İHA ile yoğun hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri savunma tesisleri ile petrol rafinerilerini uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemlerine dair bilgi verildi.

Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Ukrayna'nın askeri savunma tesisleri ile petrol rafinerilerine yönelik hipersonik 'Kinjal' füze sistemi dahil havadan, denizden, karadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile yoğun saldırı düzenledi. Saldırı hedefine ulaştı ve belirlenen unsurlar vuruldu."​​​​​​​

Rusya'dan yoğun hava saldırısı

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya'nın Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine 60 füze ve 477 İHA ile saldırı gerçekleştirdiğini bildirmişti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rus ordusunun ülkeye yoğun hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Açıklamada, Rusların bu saldırıda balistik, seyir ve uçaksavar güdümlüler olmak üzere 477 insansız hava aracı (İHA) ile 60 füze kullandığı kaydedildi. Ukrayna Hava Savunma Kuvvetleri tarafından 38 füze ve 211 İHA'nın imha edildiği aktarılmıştı.

Ukrayna ordusu, Rusya'nın gece saatlerinde düzenlediği geniş çaplı füze ve İHA saldırısını püskürtmeye çalışan bir F-16'yı daha kaybettiklerini açıkladı. Uçağın pilotunun da hayatını kaybettiği bilgisi verildi. Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pilot, uçaktaki tüm silahları kullandı ve havadaki yedi hedefi vurdu. Sonuncusunu vurduğu sırada uçağı hasar gördü ve irtifa kaybetmeye başladı" ifadeleri kullanılmıştı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, pilotun elinden gelen her şeyi yaparak uçağı yerleşim bölgelerinden uzaklaştırdığını fakat kendisini uçaktan fırlatmak için zaman bulamadığını bildirmişti.



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