Rusya'dan "Umman Körfezi" açıklaması

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tacikistan'a önemli ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe’ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı, "Kurucu üyesi olduğumuz Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'nı bu temelde faydalı bir diyalog formu olarak görüyoruz. Bu sürecin Asya'da barış ve istikrar için ciddi bir potansiyel taşıdığına inanıyorum" açıklamasında bulundu. Yıldırım-İmamoğlu canlı yayınına ilişkin soruya yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul gibi dünyanın örnek bir şehrini en ideal hangi yönetici yönetebilir, bunu bizzat o akşamki müzakereden sonra çok daha net güzel bir şekilde değerlendirme fırsatını halkımız bulacak diye inanıyorum ve bunun gerçekten son kırılma noktası olan pazar günü, bir haftaya da çok ciddi bir ışık verecektir diye inanıyorum" ifadesini kullandı.