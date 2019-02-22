Rusya'dan Venezuela açıklaması

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Çöp topladığı iddia edilen kadın Kılıçdaroğlu'ndan şikayetçi oldu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında gösterdiği fotoğraftaki "çöpten yiyecek toplayan kadın"ın, sokak hayvanlarına vermek üzere konteynerden atık gıda maddeleri aldığı ortaya çıktı. Dört çocuk annesi Aysun Demir, "Sokak hayvanları için çöp konteynerlerinden atık toplamaya devam edeceğim" diyerek, "Ben aç değilim, maddi durumum gayet iyi. Benim dört katlı evim var" dedi. Demir'in avukatı, Kılıçdaroğlu'ndan şikayetçi olduklarını ve tazminat davası açacaklarını açıkladı.