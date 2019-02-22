Dünya Rusyadan Venezuela açıklaması
ORTADOĞU

Rusya'dan Venezuela açıklaması

Kremlin Sözcüsü Peskov, Venezuela’nın meşru otoritelerinin ABD’den gelen insani yardım öncesinde gerginliğin artmasını engellemek için her şeyi yapacağını umut ettiklerini ifade etti.

Haber Merkezi IHA
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov.
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, bugün düzenlediği basın toplantısında ABD’nin Venezuela’ya yönelik insani yardımına değindi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Venezuela’nın meşru yetkililerin insani yardım öncesinde tansiyonun yükselmemesi için her şeyi yapmalarını umut ettiklerini söyledi.

Peskov, "Venezuela’nın meşru otoritesi, iç politik gerilimin daha da tırmanmaması için gerekli her şeyi yapacağını ümit ediyoruz" dedi.

Öte yandan, Venezuela’da muhalefet, insani yardımın ülkeye 23 Şubat’ta teslim edilmeye başlanacağını duyurmuştu.

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