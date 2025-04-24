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Rusya'nın Kiev'i hedef alan son saldırılarında bilanço ağırlaştı: Ölü sayısı 9'a, yaralı sayısı 63'e yükseldi

Rusya'nın Kiev'i hedef alan son saldırılarında bilanço ağırlaştı: Ölü sayısı 9'a, yaralı sayısı 63'e yükseldi

08:2724/04/2025, Perşembe
IHA
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Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef alan son saldırılarında ölü sayısı 9'a, yaralı sayısı 63'e yükseldi.

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef alan son saldırılarında bilanço ağırlaştı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, ölü ve yaralı sayısının arttığı belirtilerek, "Rusya, Kiev'e büyük çaplı birleşik bir saldırı yaptı. 9 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı, 42 yaralı ise hastaneye kaldırıldı" ifadelerine yer verildi. Konut olarak kullanılan birçok binanın saldırılarda hasar gördüğü belirtilen açıklamada, "Enkaz altında kalanları arama çalışmaları sürüyor" denildi.


Rusya günün erken saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef almıştı. Kiev Askeri İdaresi'nden yapılan ilk açıklamada, dronlar, güdümlü füzeler ve balistik füzeler ile gerçekleştirilen saldırılar ardından birçok konutta yangın çıktığı, araçların ve ticari yapıların hasar gördüğü bildirilmişti. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko ise ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini, hamile 1 kadın ve 6 çocuk dahil 54 kişinin yaralandığını açıklamıştı. 38 kişinin hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaşan Kliçko, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini vurgulamıştı.




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