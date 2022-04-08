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Dünya Rusyanın seçkin paraşütçüleri savaşmayı reddetti
AVRUPA

Rusya'nın seçkin paraşütçüleri savaşmayı reddetti

Rusya ile Ukrayna arasında savaş 44 gündür sürüyor. Ukrayna ordusu ve saflarında savaşan milisler silah sıkıntısı çekerken, Rus tarafında ise tedarik zinciri sorunu nedeniyle ikmal alamaya askerler savaşma isteklerini yitirmeye başladı. Rusya'nın Ukrayna'ya gönderdiği 60 seçkin paraşütçü isyan çıkarıp savaşmayı reddetti. Üslerine geri dönen askerler Rusya'da 'korkak' ilan edilirken şimdi hapis cezası ile karşı karşıyalar.

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Haber Merkezi Diğer
Rusyanın seçkin paraşütçüleri savaşmayı reddetti
​Rusya'nın seçkin paraşütçüleri savaşmayı reddetti.

Rusya ile Ukrayna arasında savaş 44 gündür sürüyor. Ukrayna ordusu ve saflarında savaşan milisler silah sıkıntısı çekerken, Rus tarafında ise tedarik zinciri sorunu nedeniyle ikmal alamaya askerler savaşma isteklerini yitirmeye başladı. Rusya'nın Ukrayna'ya gönderdiği 60 seçkin paraşütçü isyan çıkarıp savaşmayı reddetti. Üslerine geri dönen askerler Rusya'da 'korkak' ilan edilirken şimdi hapis cezası ile karşı karşıyalar.

SAVAŞMAK İSTEMEDİLER

Ukrayna'da savaşmak için Belarus'a gönderilen yaklaşık 60 paraşütçü Rus Askeri isyan çıkarıp savaşmayı reddetti. Kuzey Rusya'daki kilit hava kuvvetleri karargahı Pskov'dan gelen askerler savaşmayı reddettikten sonra üslerine geri döndüler.

Savunma bakanı Sergei Şoygu isyanı soruşturması için yardımcılarından birini Pskov'a gönderirken askerlerin hapis cezası alabileceği konuşuluyor.

ASKERLER KORKAK DAMGASI YEDİ

Rus basınında yer alan haberlere savaşmak istemeyen askerler büyük tepki ile karşılandı. Birliğine geri dönen askerler 'korkak' olarak damgalanırken bazılarının görevden alındığı bildirildi.

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