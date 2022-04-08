Rusya'nın seçkin paraşütçüleri savaşmayı reddetti Rusya ile Ukrayna arasında savaş 44 gündür sürüyor. Ukrayna ordusu ve saflarında savaşan milisler silah sıkıntısı çekerken, Rus tarafında ise tedarik zinciri sorunu nedeniyle ikmal alamaya askerler savaşma isteklerini yitirmeye başladı. Rusya'nın Ukrayna'ya gönderdiği 60 seçkin paraşütçü isyan çıkarıp savaşmayı reddetti. Üslerine geri dönen askerler Rusya'da 'korkak' ilan edilirken şimdi hapis cezası ile karşı karşıyalar.

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