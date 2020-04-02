Dünya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2 Nisan tarihli koronavirüs verilerini açıkladı Ölüm sayısı 79,vaka sayısı 2 bin 456
KORONAVİRÜS

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2 Nisan tarihli koronavirüs verilerini açıkladı: Ölüm sayısı 79,vaka sayısı 2 bin 456

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Nisan günü itibari ile son 24 saatte koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Son 24 saatte 79 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 2 bin 456 olarak belirtildi. Buna göre toplam can kaybı 356'ya, toplam vaka sayısı 18 bin 135'e, toplam iyileşen hasta sayısı ise 415'e yükseldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.

Toplam can kaybı 356 oldu

  • Bakanlığın verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 456 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 79 kişi daha hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 18 bin 135'e, can kaybı da 356'ya ulaştı.

Hayatını kaybedenlerin yüzde 82'si 60 yaş üzerinde

Bakan Koca, verilerin tablosunu paylaştığı tweetinde, "Test sayımız düne göre 4000’in üstünde artış gösterdi. Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız ise azaldı. İyileşen 82 yeni hastamız var. Son 24 saat içinde kaybettiğimiz hastaların %82’sinin 60 yaşını aşmış kişiler olması yine dikkat çekici" ifadelerini kullandı.

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