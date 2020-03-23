Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Mart tarihli koronavirüs verilerini açıkladı: Ölüm sayısı 7, vaka sayısı 293

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü ve enfekte olanların sayıları artıyor.

Sağlık Bakanı Fahretin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

7 ölüm, 293 vaka

Son 24 saatte yapılan 3 bin 672 test sonucundan 293'ünün pozitif olduğunu açıklayan Bakan Koca, ölü sayısının ise 7'ye yükseldiğini duyurdu.

Bakan Koca gençlere uyarıda bulundu

Bu kez can kayıplarını açıklarken 'yaşlı' ifadesini kullanmayan Koca, paylaşımında gençlere uyarıda bulundu.

SON 24 SAATTE 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. GENÇLERE UYARIMIZ VAR: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 23, 2020