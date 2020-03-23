Dünya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Mart tarihli koronavirüs verilerini açıkladı Ölüm sayısı 7, vaka sayısı 293
KORONAVİRÜS

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Mart tarihli koronavirüs verilerini açıkladı: Ölüm sayısı 7, vaka sayısı 293

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Mart günü itibari ile son 24 saatte koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 293 yeni vakanın olduğunu açıkladığı paylaşımda, "Gençlere uyarımız var: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü ve enfekte olanların sayıları artıyor.

Sağlık Bakanı Fahretin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

7 ölüm, 293 vaka

  • Son 24 saatte yapılan 3 bin 672 test sonucundan 293'ünün pozitif olduğunu açıklayan Bakan Koca, ölü sayısının ise 7'ye yükseldiğini duyurdu.

Bakan Koca gençlere uyarıda bulundu

Bu kez can kayıplarını açıklarken 'yaşlı' ifadesini kullanmayan Koca, paylaşımında gençlere uyarıda bulundu.

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