Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 26 Mart tarihli koronavirüs verilerini açıkladı: Ölüm sayısı 16, vaka sayısı 1196

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü ve enfekte olanların sayıları artıyor.
Sağlık Bakanı Fahretin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.
16 hasta hayatını kaybetti
Bugün yapılan 7 bin 286 test sonucunda yeni vaka sayısının bin 196 olduğunu açıklayan Bakan Koca, 16 hastanın hayatını kaybettiğini duyurdu.
"Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum"
- Toplam can kaybı 75'e, toplam vaka sayısı ise 3 bin 629'a yükselirken; Koca, yaptığı paylaşımda halkı tedbirlere uymaya ısrarla davet ettiğini vurguladı.
Test sayımız dün 5.035’ti. BUGÜN 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3.629’a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum.
Test sayımız dün 5.035’ti. BUGÜN 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3.629’a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 26, 2020