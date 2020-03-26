Dünya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 26 Mart tarihli koronavirüs verilerini açıkladı Ölüm sayısı 16, vaka sayısı 1196
KORONAVİRÜS

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 26 Mart tarihli koronavirüs verilerini açıkladı: Ölüm sayısı 16, vaka sayısı 1196

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Mart günü itibari ile son 24 saatte koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bin 196 yeni tanı olduğunu belirten Bakan Koca, 16 hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Koca, açıklamasında "Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3629’a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü ve enfekte olanların sayıları artıyor.

Sağlık Bakanı Fahretin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı.

16 hasta hayatını kaybetti

Bugün yapılan 7 bin 286 test sonucunda yeni vaka sayısının bin 196 olduğunu açıklayan Bakan Koca, 16 hastanın hayatını kaybettiğini duyurdu.

"Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum"

  • Toplam can kaybı 75'e, toplam vaka sayısı ise 3 bin 629'a yükselirken; Koca, yaptığı paylaşımda halkı tedbirlere uymaya ısrarla davet ettiğini vurguladı.

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk TVNET'te soruları yanıtladı: Sınavların ertelenmesi söz konusu değil

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türk eğitim sistemine etkileri ile ilgili merak edilenleri TVNET ekranında cevapladı. Sınav takvimi ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, "Mevcut durumda LGS sınavında bir erteleme durumu söz konusu değil. Sınavların zamanında yapılmasını önemsiyoruz" ifadelerini kullandı. Yakın zamanda eğitim takvimi çerçevesinde atama takvimi ile ilgili açıklamaların da gündeme geleceğini belirten Bakan Selçuk, "Okullar kapalıyken bizim öğretmen alımı yapma imkanımız şu anda yok. Ama en geç önümüzdeki hafta bu konu ile ilgili gereken açıklamayı ilgili arkadaşlarımız edinmiş olacaklar. Öğretmen arkadaşlarımız bizden haber beklesinler, çok beklemeyecekler" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Sözleşmeli öğretmenler çok beklemeyecekler
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Sözleşmeli öğretmenler çok beklemeyecekler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk koronavirüsün Türk eğitim sistemine etkileri ile ilgili merak edilen soruları TVNET ekranında yanıtladı. Sözleşmeli öğretmenlerle ilgili de açıklamada bulunan Selçuk, "Yakın zamanda eğitim takvimi çerçevesinde atama ile takvimi ile ilgili açıklamalarımız gündeme gelecek merak etmesinler. Şu anda okullar açık olmadığı için bir belirsizlik var. Öğretmen arkadaşlarımız bizden haber beklesinler, çok beklemeyecekler" diye konuştu.

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