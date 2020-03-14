Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs paylaşımı: İZLEYİN, RETWEET'LEYİN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Bir video paylaşan Koca, videonun herkes tarafından paylaşılarak duyurulmasını istedi.
Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:
"Koronavirüs riskine karşı yurt dışından dönüşlerde 14 Gün Kuralı. İZLEYİN, RETWEET'LEYİN."
Koronavirüs riskine karşı yurt dışından dönüşlerde 14 Gün Kuralı. İZLEYİN, RETWEET’LEYİN. pic.twitter.com/oFGsM1eCcrÖte yandan Türkiye'de şu ana kadar 5 koronavirüs vakası görülürken, vakalar birbiri ile temaslı kişiler olarak bildirildi.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 14, 2020