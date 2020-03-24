Dünya Sağlık Bakanı Koca açıkladı Bakanlık koronavirüs aşısı için harekete geçti
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Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Bakanlık koronavirüs aşısı için harekete geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü, koronavirüse karşı aşı geliştirilmesi için harekete geçti" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü, Covid-19'a karşı aşı geliştirilmesi için harekete geçti" ifadelerini kullandı.

Koca, "(Covid-19 aşısı) Umut verici her bilimsel çabayı destekleyeceğiz. Maliye Bakanlığımız fon oluşturmaya hazır" şeklinde konuştu.


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