Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Bakanlık koronavirüs aşısı için harekete geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü, Covid-19'a karşı aşı geliştirilmesi için harekete geçti" ifadelerini kullandı.
Koca, "(Covid-19 aşısı) Umut verici her bilimsel çabayı destekleyeceğiz. Maliye Bakanlığımız fon oluşturmaya hazır" şeklinde konuştu.
BAKANLIĞIMIZIN AŞI ENSTİTÜSÜ, bilim dünyamızın COVID-19’a karşı AŞI GELİŞTİRMESİ İÇİN harekete geçti. Umut verici her bilimsel çabayı destekleyeceğiz. Maliye Bakanlığımız FON oluşturmaya hazır. pic.twitter.com/LMWeKJsgZD
BAKANLIĞIMIZIN AŞI ENSTİTÜSÜ, bilim dünyamızın COVID-19’a karşı AŞI GELİŞTİRMESİ İÇİN harekete geçti. Umut verici her bilimsel çabayı destekleyeceğiz. Maliye Bakanlığımız FON oluşturmaya hazır. pic.twitter.com/LMWeKJsgZD— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 24, 2020