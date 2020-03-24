Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Bakanlık koronavirüs aşısı için harekete geçti

Teknoloji

Çocuklara Agi ile geri dönüşümü öğretecekler

Eskişehir'deki bir animasyon firması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında hazırladığı "AGİ" adlı çizgi diziyle çocuklarda geri dönüşüm ve çevre bilincine katkıda bulunmayı hedefliyor. Şirketin kurucu ortağı ve yönetmeni Emre Ozan Şirin: "Çocukların seveceği ve benimseyeceği bir karakter yaptık. Bu karakter aracılığıyla, geri dönüşümü, bunun nasıl yapıldığını ve çevre bilincini anlatarak çocukları eğlendirmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.