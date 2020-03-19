Dünya Sağlık Bakanı Koca Kendi korona kitimizi geliştirdik ve ABDye 500 bin adet sattık, yarından itibaren tüm illerimize de göndereceğiz
KORONAVİRÜS

Sağlık Bakanı Koca: Kendi korona kitimizi geliştirdik ve ABD'ye 500 bin adet sattık, yarından itibaren tüm illerimize de göndereceğiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de koronavirüs konulu Genel Kurul oturumunda konuştu. Türkiye'de yerli imkanlarla koronavirüs tanı kiti geliştirildiğini belirten Koca, şu ifadeleri kullandı: "Kendi tanı kitimizi geliştirdik. ABD'den 500 bin tanı kiti siparişi aldık ve verdik. 7'si İstanbul'da olmak üzere 18 laboratuvarımızda hastalık analizi yapılıyor, yakında tüm büyük şehirlerde test yapabilir olacağız".

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapıyor.
​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM'de koronavirüsle ilgili açıklama yapıyor.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Kendi tanı kitimizi geliştirdik. ABD'den 500 bin tanı kiti siparişi aldık ve verdik.

Laboratuvar sayımız artıyor

7'si İstanbul'da olmak üzere 18 laboratuvarımızda hastalık analizi yapılıyor, yakında tüm büyük şehirlerde test yapabilir olacağız.

Profesyonel ekiplere tüm destek sağlandı

Hangi sebeple huzurlarınızda olduğum açıktır. Türkiye ortak iradenin tüm kuvveti ile yüce Meclis’te ortaya konmasını beklemektedir. Söylenen her söz başarıya doğru atılmış bir adım gibi olmalıdır. Düşünülmemiş şeyleri düşünmeye ihtiyacımız var. Yüce Meclis tarihi boyunca kritik önemde pek çok olayla karşı karşıya kaldı. Sahada sorunla mücadele eden profesyonellerine gerekli tüm desteği sağladı. Meclis’in iradesi toplumun direnmesinin kat be kat artması demektir. Sizler çekirdekten yetişmiş siyasetçiler olarak toplum psikolojisi çok biliyorsunuz.

Ölümler genellikle ileri yaşlarda, diyabet, kalp damar hastalığı, kronik akciğer hastalıkları başta olmak üzere gerçekleşti. DSÖ 11 Mart 2020 tarihinde pandemi yani tüm dünyayı etkileyen salgın ilan etmiştir.

VİRÜSÜN BULAŞTIRICILIK SÜRESİ KESİN OLARAK BİLİNMİYOR

Virüsün bulaştırıcılık süresi kesin olarak bilinmemektedir. Enfeksiyonun yangın belirtileri ateş öksürük ve solunum sıkıntısıdır. Daha ilerde böbrek yetmezliği ve ölüm gerçekleşmektedir. DSÖ'nün Çin halk cumhuriyetine ait Kovid -19'a ait ölüm hızı yüzde 3,8 olarak bildirilmiştir.

Koruyucu tedbirleri erkenden aldık

Bugün itibariyle iki vakıf üniversitesinin devreye girmesiyle 18 merkezde çalışmaya başladığını söylemek istiyorum. 10 Ocak tarihinden itibaren ülkemiz hızlı ve aktif davranmıştır. Riskten koruyucu tedbirleri erkenden aldık, sürecin ilk gününden itibaren sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyet ve yakından takip etmeleriyle ve Bilim Kurulu ve Bakanlığımızın önerilerinin devreye girmiş olmasının bu başarıda büyük ve en önemli payının olduğunu söylemek istiyorum.

  • Sınır komşularımızın virüsle mücadelesinin zaafiyet içinde olduğunu görerek sınır kapılarımızı kapattık. Vatandaşlarımızı kontrol ve 14 günlük izolasyon ile kabul ettik. Olay 11 Mart'ta pandemi olarak tanımlandı. Atılacak adımlar kamu kurumlarımıza bildirilmişti.

İRAN TÜM ÜLKELERE YAYILMASINA SEBEP OLDU

İran virüsün tüm ülkelere yayılmasına sebep oldu. İtalya, Çin'den gelenlerin ülkede dolaşmasına izin vererek salgının Avrupa'ya yayılmasına sebep oldu. Ben buradan artık bütün Avrupa ülkelerinde yaygın olarak görüldüğünü ve görüldükten sonra da ilk iki üç hafta sonra da çok ciddi bir çıkışla kendisini gösterdiğini göstermek istiyorum.

Vermek istediğim bazı bilgiler var. Hava meydanlarında termal kamera uygulamasıyla 4 milyon 603 bin yolcumuzu taramadan geçirdik. Kara hudut kapılarımızda 189 bin yolcudan 1103'ü gözetim altına alınmıştır.

LÜTFEN BİZLERE YARDIMCI OLUN

Umre'den dönen vatandaşlarımız izole altına alınmış ve özellikle Umre'den gelen bir vakada pozitif görülmesi üzerine gece gelecek olan vatandaşımızı artık evlerinde değil boş olan öğrenci yurtlarımızda tekli odalarda izole edilmelerine, vaka görüldükten sonra hızla karar verdik.

Paniğe yol açmayı hedefleyen bazı kişiler olduğunu da gözlüyoruz. Uydurma haberler, sosyal medyadaki mesnetsiz iddialar tümüyle ahlak sınırları dışındadır. Bunlarla mücadelede lütfen bizlere yardımcı olun.

Şimdi de hastanelerin durumuna değinmek istiyorum. Hastalığın salgın hali alması halinde 13 bini ileri düzeyde olmak üzere toplam 25 bin 466 erişkin yoğun bakımı kapasitemiz söz konusu. Son zamanda art arda açtığımız şehir hastalarına rağmen yatak sayımız Avrupa ve OECD'nin altındadır.

"Yarın sabah itibariyle hızlı tanı kiti devreye girmiş olacak"

Yakında neredeyse bütün büyük şehirlerde test yapabilir olacağız. Yarın sabah itibariyle hızlı tanı kiti devreye girmiş olacak. Antijel üzerinden hızla sonuç veren bu tanı kiti içinde bütün illerimize vererek, pozitif çıktığında bütün ülkeye yaymak üzere bir planlama yaptığımızı, yarın da geleceğini müjdelemek istiyorum.

Ayrıntılar geliyor...

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Kendi tanı kitimizi geliştirdik

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