Dünya Sağlık Bakanı Koca Umreden daha önce dönenler de sağlık taramasından geçirildi
KORONAVİRÜS

Sağlık Bakanı Koca: Umreden daha önce dönenler de sağlık taramasından geçirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, umreden daha önce dönenlerin de şimdi dönenler gibi sağlık taramasından geçirildiğini, şüphelilerin testlerinin yapıldığını bildirdi: "Umre ziyaretçileri virüse karşı tedbirlerini seyahatlerinde sağlık ekiplerimizin verdiği eğitimle aldı. Ülkede ilk 14 günü henüz doldurmayanları takip ediyoruz."

Haber Merkezi AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında paylaşımda bulunarak şu bilgileri verdi:

"Umreden daha önce dönenler, tıpkı şimdi dönenler gibi sağlık taramasından geçirildi. Şüphelilerin testleri yapıldı. Umre ziyaretçileri virüse karşı tedbirlerini ise seyahatlerinde sağlık ekiplerimizin verdiği eğitimle aldı. Ülkede ilk 14 günü henüz doldurmayanları takip ediyoruz."

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