Sağlık Bakanı Koca: Umreden daha önce dönenler de sağlık taramasından geçirildi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, umreden daha önce dönenlerin de şimdi dönenler gibi sağlık taramasından geçirildiğini, şüphelilerin testlerinin yapıldığını bildirdi: "Umre ziyaretçileri virüse karşı tedbirlerini seyahatlerinde sağlık ekiplerimizin verdiği eğitimle aldı. Ülkede ilk 14 günü henüz doldurmayanları takip ediyoruz."

Haber Merkezi 15 Mart 2020, 15:05 Son Güncelleme: 15 Mart 2020, 15:09 AA