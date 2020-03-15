Sağlık Bakanı Koca: Umreden daha önce dönenler de sağlık taramasından geçirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında paylaşımda bulunarak şu bilgileri verdi:
"Umreden daha önce dönenler, tıpkı şimdi dönenler gibi sağlık taramasından geçirildi. Şüphelilerin testleri yapıldı. Umre ziyaretçileri virüse karşı tedbirlerini ise seyahatlerinde sağlık ekiplerimizin verdiği eğitimle aldı. Ülkede ilk 14 günü henüz doldurmayanları takip ediyoruz."
UMREDEN DAHA ÖNCE DÖNENLER tıpkı şimdi dönenler gibi sağlık taramasından geçirildi. Şüphelilerin testleri yapıldı. Umre ziyaretçileri virüse karşı tedbirlerini ise seyahatlerinde SAĞLIK EKİPLERİMİZİN VERDİĞİ EĞİTİMLE aldı. Ülkede İlk 14 Günü henüz doldurmayanları TAKİP EDİYORUZ.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 15, 2020