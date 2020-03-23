Sağlık Bakanı Koca'dan duyurdu: Kadromuza 32 bin personel dahil ediyoruz

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya her geçen gün yayılmaya devam eden koronavirüsle alakalı Türkiye tedbirleri sıklaştırmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kuruluyla 5 saate yakın süren toplantının ardından koronavirüs gündemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

GÜNDEM Koronavirüs tedavisi için Çin’den özel ilaç getirildi: Bugün hastalara uygulandı

32 bin yeni personel

Kadrolara 32 bin yeni personel dahil edileceğini duyuran Koca, ayrıca sağlık personeline yapılacak ek ödemelerde 3 aylık zaman dilimindeki tavanın yüzde yüz olduğunu belirtti.

Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:

"Bu dönemde sağlık personelinin ek ödemelerini iyileştirme çabası içindeyiz. İnsan kaynağımız olarak kadromuza 32 bin personel dahil ediyoruz.

En üst düzeydeki dikkat sahibinin sayın Cumhurbaşkanımız olduğunu belirtmek istiyorum. Kendisine ve Maliye Bakanı'na bu süreçte gösterdiği hassasiyetten ötürü teşekkür ediyorum. Personelimizin ek ödemelerinin üç aylık zaman diliminde tavan yüzde 100 olacağını ifade etmek istiyorum.

DÜNYA Koronavirüsü fırsata çevirmeye çalışan üreticilere baskın

Zaman zaman bazı haberler çıkıyor. Sağlık çalışanlarımızın maske ve eldiven başta olmak üzere yeterli malzemeden yoksun olduğu söyleniyor. Kesin bilgi şudur, üniversite hastanelerimize, tüm hastanelerimize bütün malzeme sağlanmaktadır ve sağlanmaya devam edecektir."