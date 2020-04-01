Dünya Sağlık malzemelerini taşıyan TSKye ait uçak İspanyaya iniş yaptı
KORONAVİRÜS

Sağlık malzemelerini taşıyan TSK'ye ait uçak İspanya'ya iniş yaptı

Sağlık malzemelerini taşıyan TSK'ye ait uçak İspanya'ya iniş yaptı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçağın İspanya'nın Madrid kentine iniş yaptığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçak iniş yaptı.
Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçak iniş yaptı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kovid-19 ile mücadele kapsamında sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak, İspanya’nın Madrid kentine iniş yaptı." ifadelerine yer verildi.

Sağlık malzemelerini taşıyan TSK'ye ait uçak İspanya'ya iniş yaptı
FOTOĞRAF 10
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi.
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Kovid-19 ile mücadele kapsamında sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak, İspanya’nın Madrid kentine iniş yaptı.
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Sağlık malzemelerini taşıyan TSK'ye ait uçak İspanya'ya iniş yaptı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçağın İspanya'nın Madrid kentine iniş yaptığını bildirdi.

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