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Dünya Saldırganı affedip camiye davet etti
AMERİKA

Saldırganı affedip camiye davet etti

ABD’deki Moorhead Fargo İslam Merkezi yöneticileri, camiye saldırı düzenledikten sonra yakalanan Benjamin Stewart Enderle hakkındaki şikayetlerini geri aldı. Ramazan ayının bağışlama ayı olduğunu ifade eden İslam Merkezi Başkanı Sajid Ghauri, 22 yaşındaki Enderle ve ailesini camiye davet etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Saldırganı affedip camiye davet etti
Camiye saldırı düzenleyen Benjamin Stewart Enderle, İslam Merkezi Başkanı Sajid Ghauri tarafından Ramazan nedeniyle affedildi.

ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Moorhead şehrinde geçen ay bir camiye İslamofobik saldırı düzenleyen zanlı, cami yönetimince affedildi. Yerel medyada yer alan haberlerde, Moorhead Fargo İslam Merkezi yöneticilerinin, saldırıdan sonra yakalanan Benjamin Stewart Enderle hakkındaki şikayetlerini geri aldıkları ifade edildi.

İngiliz parlamenterden Macron'a İslamofobi uyarısı
DÜNYA
İngiliz parlamenterden Macron'a İslamofobi uyarısı

GECE DEĞİL GÜNDÜZ GEL

  • İslam Merkezi Başkanı Sajid Ghauri, Ramazan ayının bağışlama ayı olduğunu belirterek 22 yaşındaki Enderle’yi ve ailesini Ramazan’dan sonra camiye davet etti. Ghauri, “Gece karanlık yerine lütfen gündüz camiye gel ve bizimle konuş. Eminim ki birçok ortak zeminde buluşacağız. Sevgi, nefretten çok daha güçlüdür” ifadelerini kullandı.

Benjamin Stewart Enderle
Benjamin Stewart Enderle

Fransa'da İslamofobik saldırıların ardı arkası kesilmiyor: İbni Sina Camisi'ne yine İslam karşıtı yazılar yazıldı
DÜNYA
Fransa'da İslamofobik saldırıların ardı arkası kesilmiyor: İbni Sina Camisi'ne yine İslam karşıtı yazılar yazıldı

NEFRET YAZILARI YAZDI

26 Nisan gecesi, üzerinde kamuflaj ceket ve koyu bir kar maskesi bulunan saldırgan, Fargo İslam Toplumu Merkezi’ne gelerek buranın camlarını kırmış, duvar ve kapılarına sprey boyayla İslam karşıtı nefret içerikli yazılar yazmıştı. Olaydan iki gün sonra yakalanarak gözaltına alınan Enderle hakkında, ‘azınlıklara karşı nefret ve ön yargı’ suçlamasından dava açılmıştı. Camiye yapılan bu saldırıya, başta Moorhead Belediye Başkanı Shelly Carlson olmak üzere toplum büyük tepki gösterirken Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos da söz konusu İslamofobik saldırıyı kınadığını açıklamıştı.

ABD'de Müslüman gençlerin yüzde 60'ından fazlası dini ayrımcılıktan şikayetçi
DÜNYA
ABD'de Müslüman gençlerin yüzde 60'ından fazlası dini ayrımcılıktan şikayetçi

Müslüman öğrencilere dini ayrımcılık yapılıyor

  • Amerikan-İslami İlişkiler Konseyi (CAIR) anketinde, Massachusetts eyaletinde eğitim gören Müslüman gençlerin yüzde 60’ından fazlasının, inançları nedeniyle alaya maruz kaldığı, sözlü ve fiziksel tacize uğradığı ortaya çıktı. CAIR’in Masachusetts şubesi tarafından yapılan anket çalışmasında, Müslüman öğrencilerin yüzde 60’tan fazlasının dini inanışları nedeniyle okullarda alay konusu edildiği, 3’te birinin ise Müslüman olduklarını gizlemek için, görünüş, davranış veya isimlerini değiştirmek zorunda kaldığı belirtildi. Müslüman sivil hakları savunucusu örgütün anketinde, eyalette yaşayan Müslüman gençlerin yaklaşık yüzde 17’sinin ise başörtüsü çekiştirmek dahil, çeşitli fiziksel taciz biçimlerine uğradıkları tespit edildi. Kuruluşun internet sayfasında 2019-2020 arasında, eyaletteki 200’e yakın devlet okulunda eğitim gören Müslüman gençler üzerinde yapılan araştırmanın sonuçlarına bakıldığında, İslamofobik davranışların ürkütücü oranlara ulaştığına ve alınması gereken önlemlere dikkat çekildi.
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