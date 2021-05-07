​Saldırganı affedip camiye davet etti

ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Moorhead şehrinde geçen ay bir camiye İslamofobik saldırı düzenleyen zanlı, cami yönetimince affedildi. Yerel medyada yer alan haberlerde, Moorhead Fargo İslam Merkezi yöneticilerinin, saldırıdan sonra yakalanan Benjamin Stewart Enderle hakkındaki şikayetlerini geri aldıkları ifade edildi.

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GECE DEĞİL GÜNDÜZ GEL

İslam Merkezi Başkanı Sajid Ghauri, Ramazan ayının bağışlama ayı olduğunu belirterek 22 yaşındaki Enderle’yi ve ailesini Ramazan’dan sonra camiye davet etti. Ghauri, “Gece karanlık yerine lütfen gündüz camiye gel ve bizimle konuş. Eminim ki birçok ortak zeminde buluşacağız. Sevgi, nefretten çok daha güçlüdür” ifadelerini kullandı.

Benjamin Stewart Enderle

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NEFRET YAZILARI YAZDI

26 Nisan gecesi, üzerinde kamuflaj ceket ve koyu bir kar maskesi bulunan saldırgan, Fargo İslam Toplumu Merkezi’ne gelerek buranın camlarını kırmış, duvar ve kapılarına sprey boyayla İslam karşıtı nefret içerikli yazılar yazmıştı. Olaydan iki gün sonra yakalanarak gözaltına alınan Enderle hakkında, ‘azınlıklara karşı nefret ve ön yargı’ suçlamasından dava açılmıştı. Camiye yapılan bu saldırıya, başta Moorhead Belediye Başkanı Shelly Carlson olmak üzere toplum büyük tepki gösterirken Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos da söz konusu İslamofobik saldırıyı kınadığını açıklamıştı.

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