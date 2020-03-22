Dünya Salgının bilançosu ağırlaşıyor Ölü sayısı 13 bin 49a yükseldi
KORONAVİRÜS

Salgının bilançosu ağırlaşıyor: Ölü sayısı 13 bin 49’a yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 13 bin 49’a, virüs bulaşan hasta sayısı ise 307 bin 280’e yükselirken; 92 bin 375 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre, son 24 saatte 1368 kişi yaşamını yitirirken; 31 bin 846 kişide koronavirüs tespit edildi.

Haber Merkezi DHA
Korona nedeniyle ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor.
Korona nedeniyle ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Koronavirüs, Çin’de yayılmayı durdursa da dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. İtalya’da hızla yayılan virüs, Avrupa’da da vakaların yükselmesine neden oldu. İtalya’da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 4 bin 825’e yükselirken; vaka sayısı da 53 bin 578’e çıktı. İtalya’da son 24 saatte, 793 kişi hayatını kaybederken; vaka sayısı 6 bin 557 arttı. İtalya’da hayatını kaybedenlerin sayısı Çin’i geçti.

Koronavirüsün Türkiye ve dünyada anlık yayılma haritası: Kovid-19'un vaka sayısı, ölüm ve iyileşme oranları interaktif haritada
DÜNYA
Koronavirüsün Türkiye ve dünyada anlık yayılma haritası: Kovid-19'un vaka sayısı, ölüm ve iyileşme oranları interaktif haritada

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 1556’YA YÜKSELDİ

  • İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 1556’ya ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 20 bin 610’a çıktığını bildirdi.

Reuters


İtalyan Belediye Başkanı önlemleri dinlemeyenlere isyan etti
OYNAT 00:00
İtalyan Belediye Başkanı önlemleri dinlemeyenlere isyan etti
İtalya'nın Delia kasabasının Belediye Başkanı Gianfilippo Bancheri, koronavirüs salgınına rağmen sokağa çıkan vatandaşlara, sosyal medyadan paylaştığı görüntülü mesajla isyan etti.


ABD’DE ÖLÜ VE VAKA SAYISINDA YÜKSELİŞ

ABD, Çin ve İtalya’dan sonra en çok vakanın görüldüğü ülke oldu. 26 bin 747 vakanın bulunduğu ABD’de, hayatını kaybedenlerin sayısı 340 olarak açıklandı. 12 bin 315 vakanın bulunduğu New York kentinde 76 kişi hayatını kaybetti. Vakaların en çok görüldüğü eyaletler ise başlıca Washington ve Kaliforniya oldu. 94 kişinin hayatını kaybettiği Washington eyaletinde 1793 vaka bulunurken; 27 kişinin yaşamını yitirdiği Kaliforniya’da ise 1470 vaka bulunuyor.

Ünlüler koronavirüs dolandırıcılığına aracılık etti: Şeyma Subaşı, Seda Sayan, Seren Serengil, Ebru Akel, Seda Akgül'e soruşturma açıldı
TEKNOLOJİ
Ünlüler koronavirüs dolandırıcılığına aracılık etti: Şeyma Subaşı, Seda Sayan, Seren Serengil, Ebru Akel, Seda Akgül'e soruşturma açıldı

Avrupa'da hızlı yükeliş

Virüsün İtalya’da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa’daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya’da vaka sayısı 22 bin 364’e yükselirken; 84 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Öte yandan, Fransa’da 14 bin 485 kişide virüs tespit edildiği ve 562 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya’da vaka sayısı 25 bin 496’ya ulaşırken; hayatını kaybedenlerin sayısının 1381’e ulaştığı bildirildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 234’e, vaka sayısının da 5 bin 67’ye çıktığı belirtildi.

Yarın başlıyor

Yarın başlıyor

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CHP'nin kanalı
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Virüs yaşlıları vuruyor, AK Parti'nin seçmeni zaten yaşlı.
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Korona salgını nedeniyle ​65 yaş ve üstü yolcu taşınmayacak.
Test sonucu <br>pozitif çıktı

Test sonucu
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Baba-oğul
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Fransızlar'dan<br> yardım çağrısı

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​Koronavirüsle mücadelede sıcak gelişme.

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