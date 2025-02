Şam Tren Garı ışıl ışıl

Suriye’nin kuzeyinden güneyine indikçe elektrik sorunu büyüyor. Kuzeyde özel bir şirketin Türkiye’den aldığı elektrik her tarafa veriliyor ve konuştuğumuz insanlar orada elektrik sorunu olmadığını söylediler. Ayrıca gerek göçmen kampları ve gerekse konutlarda güneş enerjisi çok yaygın bir şekilde kullanılıyordu. Başkent Şam da elektrik sorunu yaşayan şehirlerden. Ama insanoğlu her ortama alıştığı gibi her soruna da çözüm buluyor. Şehirde üç çeşit elektrik var. Biri normal şebeke ama şebekeden verilen elektriğin birkaç saatle sınırı olduğunu söylüyorlar. Güneş panellerinden elde edilen elektrik de oldukça yaygın kullanılıyor. Diğer bir kaynak ise jeneratörler. Her biri dönüşümlü olarak devreye giriyor. Elektriğin de yeni yönetim için önemli bir sorun kalemi olacağı anlaşılıyor.