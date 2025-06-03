Sanchez: Gazze’deki barbarlık bitsin

İspanya’nın güneyindeki Melilla kentinde bir hastane açılışına katılan Sanchez, burada yaptığı konuşmada, "Gazze'deki barbarlık, insanlık, dayanışma ve adalet için son bulmalı" çağrısını yaptı. İsrail’in Filistinlilere yönelik işlediği soykırımı kınayan Sanchez, "Gazze'de yüzlerce doktor ve hemşire, hastalarını geride bırakmadıkları için öldü” ifadelerini kullandı. İspanya ile Filistin'in aynı denizin (Akdeniz) kıyılarını paylaştığını vurgulayan İspanya Başbakanı, Filistin'de insanlık onuru ve barış için uluslararası dayanışma mesajı gönderdi. Filistinli sağlık çalışanlarının, kurtarmaya çalıştıkları sivillere sarılarak can verdiklerine dikkati çeken Sanchez, Papa 14. Leo'nun geçen hafta yaptığı açıklamalara atıfta bulunarak, "Gazze'deki barbarlık, insanlık, dayanışma ve adalet için son bulmalı." dedi. Papa 14. Leo, "İnsanlık için, dürüstlük için, adalet için bu barbarlığa son verilmeli." çağrısında bulunmuştu.