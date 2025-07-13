Şara’dan Azerbaycan’a kritik ziyaret

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, dün Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelen Şara, ikili ilişkilerin yanı sıra son dönemde gündeme gelen Azerbaycan doğal gazının Suriye’ye ulaştırılması projesine ilişkin detayları da ele aldı. Görüşme öncesi yapılan ortak açıklamada Aliyev, devrik Beşşar Esed rejiminin uzun yıllar Azerbaycan'a karşı dostane olmayan siyaset izlediğini ve ilişkilerde durgunluk yaşandığını hatırlattı. Suriye'de yeni yönetimin göreve gelmesinden sonra işbirliği anlamında bakış açılarının ciddi biçimde genişlediğini belirten Aliyev, bunu ilerletmeyi arzu ettiklerini vurguladı. Suriye Cumhurbaşkanı Şara da devrik rejimin birçok ülkeyle olduğu gibi Azerbaycan'la da ilişkileri zedelediğini fakat artık ülkesinin Azerbaycan ile siyasi, ekonomik, kültürel, insani ve diğer alanlarda iş birliğine açık olduğunu vurguladı.