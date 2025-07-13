Şara’dan Azerbaycan’a kritik ziyaret

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi. Bakü ziyaretinde, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) ile Suriye arasında mutabakat zaptı imzalandı. Mutabakatla Azerbaycan gazının Türkiye üzerinden, enerjide sorunlar yaşayan Suriye’ye taşınması bekleniyor.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, dün Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelen Şara, ikili ilişkilerin yanı sıra son dönemde gündeme gelen Azerbaycan doğal gazının Suriye’ye ulaştırılması projesine ilişkin detayları da ele aldı. Görüşme öncesi yapılan ortak açıklamada Aliyev, devrik Beşşar Esed rejiminin uzun yıllar Azerbaycan'a karşı dostane olmayan siyaset izlediğini ve ilişkilerde durgunluk yaşandığını hatırlattı. Suriye'de yeni yönetimin göreve gelmesinden sonra işbirliği anlamında bakış açılarının ciddi biçimde genişlediğini belirten Aliyev, bunu ilerletmeyi arzu ettiklerini vurguladı. Suriye Cumhurbaşkanı Şara da devrik rejimin birçok ülkeyle olduğu gibi Azerbaycan'la da ilişkileri zedelediğini fakat artık ülkesinin Azerbaycan ile siyasi, ekonomik, kültürel, insani ve diğer alanlarda iş birliğine açık olduğunu vurguladı.
ENERJİ ANLAŞMASI ELE ALINDI
Şara’nın Bakü ziyareti kapsamında Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) ve Suriye arasında bir mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşmaya Azerbaycan adına Ekonomi Bakanı Mikayıl Cobbarov ve Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir imza attı. Öte yandan, söz konusu mutabakat zaptıyla Azerbaycan gazının Türkiye üzerinden, enerji alanında ciddi sorunlar yaşayan Suriye’ye ihraç edilmesine yönelik projenin yakın zamanda hayata geçirilecek. Aliyev ve Şara da görüşme öncesindeki ortak açıklamada, Azerbaycan’ın Suriye’nin enerji altyapısının yeniden inşasına katkı sunabilecek kapasiteye sahip olduğunu vurguladı. İki ülke arasında eğitim, kültür ve insani alanlardaki iş birliği konuları da ele alındı. Suriyeli öğrencilere Azerbaycan’da burs imkanı sağlanması ve tarihi ile kültürel anıtların restorasyonu gibi başlıklarda görüş alışverişinde bulunuldu. Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan bölgelerde yürüttüğü yeniden inşa ve kalkınma çalışmalarındaki deneyimlerine dikkat çekilerek, bu tecrübenin Suriye'nin çatışma sonrası yeniden inşa sürecine katkı sağlayabileceği ifade edildi.