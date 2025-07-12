Suriye ekonomisine Türk OSB tecrübesi

Suriye ekonomisinin toparlanması için Türk iş insanları Şam’a adeta çıkarma yapıyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iki ülke arasında ekonomi çalışma grubunun kurulduğunu belirterek, “400 Türk OSB’sinin ve gümrüklerin tecrübesini Suriye’ye taşımak istiyoruz” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) heyeti, Türkiye ve Suriye'nin ticari ilişkilerini geliştirmek, bu ülkenin sanayi ve ticari altyapısının yeniden inşasını görüşmek amacıyla Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki heyet, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Suriye ekonomik ilişkileri, iş birliği fırsatları ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI
Hisarcıklıoğlu, görüşmenin çok verimli geçtiğine işaret ederek, "İki ülke arasında yapılabilecek ticari işbirliği çalışmalarını ele aldık, Türk şirketleriyle iş birliği yapmak istediklerini ifade ettiler. Ticari ve ekonomik ilişkilerin hızla artacağına inanıyorum. Türkiye, komşuluk ve kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirecek. TOBB olarak Suriye ekonomisinin yeniden ayağa kalkması için buradayız. 'Suriye'nin yeniden imarına nasıl destek verebiliriz, özel sektörü ve girişimciliği nasıl yeniden ayağa kaldırabiliriz, iki ülke ticaret hacmini nasıl geliştirebiliriz', bunları görüştük. Başta altyapı, inşaat, enerji, gıda, lojistik gibi birçok sektörde Türk firmaları önemli rol üstlenebilir" açıklamasını yaptı.
SIRA TEKNİK ÇALIŞMALARDA
Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyası olarak özellikle OSB ve kara gümrük kapılarının modernizasyonu alanlarındaki tecrübelerini aktarabileceklerini ifade etti. Türkiye genelinde 400'den fazla OSB bulunduğunu anımsatan Hisarcıklıoğlu, "Bu bölgelerde yer alan firmalar, toplam sanayi üretiminin yüzde 45'ini gerçekleştiriyor ve yaklaşık 2,7 milyon kişiye istihdam sağlıyor. Türkiye bu OSB modeli sayesinde bir sanayi ülkesi oldu. Benzer şekilde Türkiye'deki kara gümrük kapıları oda-borsa camiası tarafında modernize edildi. Tüm bu deneyimlerimizi Suriye'ye taşımak istiyoruz. Bunun için teknik çalışmalar yapılması gerekiyor. Bu noktada bir çalışma grubunun kurulması gerektiğini ikili görüşmelerde aktardık" değerlendirmesinde bulundu.
5 AYDA 110 BİN TAŞIMACILIK GERÇEKLEŞTİ
- Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile Suriye arasındaki taşımacılık faaliyetlerinin son dönemde ivme kazandığını ve bölgedeki ticaretin canlandığını vurguladı. Hisarcıklıoğlu, Türkiye'den Suriye'ye bu yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 artışla 110 bin taşıma gerçekleştirildiğini aktardı. Türkiye'de Suriyelilerin kurduğu 30 binden fazla şirket bulunduğuna dikkati çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Bunların 6 bini imalat sanayii firması. Türkiye'nin Suriye ile ticareti, iç savaş döneminde 2,5 milyar dolardan 486 milyon dolara gerilemişti. Ancak sonraki yıllarda Türkiye'de kurulan Suriyeli şirketlerin katkısıyla savaşın getirdiği tüm zorluklara rağmen yeniden 2,5 milyar dolar seviyesine yükseldi. 2024 itibarıyla Suriye'nin en büyük ticaret partneri Türkiye oldu."