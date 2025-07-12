Suriye ekonomisine Türk OSB tecrübesi

Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile Suriye arasındaki taşımacılık faaliyetlerinin son dönemde ivme kazandığını ve bölgedeki ticaretin canlandığını vurguladı. Hisarcıklıoğlu, Türkiye'den Suriye'ye bu yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 artışla 110 bin taşıma gerçekleştirildiğini aktardı. Türkiye'de Suriyelilerin kurduğu 30 binden fazla şirket bulunduğuna dikkati çeken TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Bunların 6 bini imalat sanayii firması. Türkiye'nin Suriye ile ticareti, iç savaş döneminde 2,5 milyar dolardan 486 milyon dolara gerilemişti. Ancak sonraki yıllarda Türkiye'de kurulan Suriyeli şirketlerin katkısıyla savaşın getirdiği tüm zorluklara rağmen yeniden 2,5 milyar dolar seviyesine yükseldi. 2024 itibarıyla Suriye'nin en büyük ticaret partneri Türkiye oldu."