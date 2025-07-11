Yılın ilk yarısında 45 il ihracatta büyüme kaydetti

Kocaeli'de motorlu kara taşıtları 1 milyar 191 milyon 262 bin dolarla en fazla dış satım gerçekleştirilen sektör oldu.

Bu faslın ardından 247 milyon 5 bin dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar, 222 milyon 457 bin dolarla elektrikli makine ve cihazlar geldi.