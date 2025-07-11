Ticaret Bakanlığı duyurdu: 20 ilden 1 milyar doları aşan ihracat

Ticaret Bakanlığı 2025 yılının ilk yarısında, 20 ilin 1 milyar doları aşan ihracat performansı sergilediğini, 45 ilin ise ihracat miktarlarının yükseldiğini açıkladı.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 2025 yılı haziran ayında faaliyet illeri bazında ihracatta İstanbul'un 3 milyar 762 milyon dolar ile 1'inci, Kocaeli'nin 2 milyar 942 milyon dolar ile 2'nci, İzmir'in 1 milyar 950 milyon dolar ile 3'üncü, Bursa'nın 1 milyar 541 milyon dolar ile 4'üncü, Tekirdağ'ın 981 milyon dolar ile 5'inci sırada yer aldığı belirtildi.
2025 yılı haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artışta Kocaeli'nin 687 milyon dolarlık artışla 1'inci, İzmir'in 221 milyon dolarlık artışla 2'nci, Bursa'nın 209 milyon dolarlık artışla 3'üncü, Çorum'un 97 milyon dolarlık artışla 4'üncü, Hatay'ın 89 milyon dolarlık artışla 5'inci olduğu belirtildi.