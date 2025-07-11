Ticaret Bakanlığı duyurdu: 20 ilden 1 milyar doları aşan ihracat

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 2025 yılı haziran ayında faaliyet illeri bazında ihracatta İstanbul'un 3 milyar 762 milyon dolar ile 1'inci, Kocaeli'nin 2 milyar 942 milyon dolar ile 2'nci, İzmir'in 1 milyar 950 milyon dolar ile 3'üncü, Bursa'nın 1 milyar 541 milyon dolar ile 4'üncü, Tekirdağ'ın 981 milyon dolar ile 5'inci sırada yer aldığı belirtildi.