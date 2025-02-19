Savaş suçlarından yargılanacaklardı: İsrailli askerler Hollanda'dan kaçırıldı

Hind Receb Vakfı'nın haklarında şikayette bulunmaya hazırlandığı iki İsrailli asker ülkeden kaçtı.
İsrailli iki asker, Gazze'de savaş suçlarına karıştığı iddiasıyla Hollanda'ya getirildi. Ancak iki askerin, haklarında Hollandalı makamlara şikayette bulunulacağının sosyal medyada duyulmasının ardından ülkeden kaçırıldığı bildirildi. Benzer bir olay ocak ayında Brezilya'da da yaşanmış, savaş suçu işlediği iddia edilen İsrailli askerler, haklarında yasal işlem başlatılmadan önce ülkeyi terk etmişti.
Merkezi Brüksel'de bulunan
, Gazze'de savaş suçlarına karıştığı iddiasıyla dün Hollanda'ya gelen iki işgalci İsrail askeri hakkında Hollandalı makamlara şikayette bulunmaya hazırlandıkları esnada olayın sosyal medyada duyulmasının ardından askerlerin ülkeden kaçırıldığını bildirdi.
Avukatlar yasal işlem başlatmaya hazırlanıyordu
Hind Receb Vakfının sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, dün Amsterdam'a gelen iki İsrailli askerden birinin savaş suçlarına karıştığı ve Hollanda'da tutuklanması için avukatların yasal işlem başlatmaya hazırlandığı belirtildi.
Açıklamada, Vakfın şikayet için hazırlıklarına ilişkin sosyal medyada paylaşımlar yapılmasıyla birlikte İsrailli askerlerin hızla ülkeden çıkarıldığı ifade edildi.
Vakfın Hollanda'daki avukatlarından Harun Raza, AA muhabirine, "
İsrailli askerlerin Hollanda'da bulunduğu tespit edildi ve tutuklanmaları için yasal işlem başlatmak üzere evrak hazırlıkları yapılıyordu. Ancak sosyal medyada bazı hesapların askerlerin fotoğraflarını paylaşmasının ardından İsrailliler kaçtı.
" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz ay Brezilya'da da yaşanmıştı
Benzer bir olay ocak ayında
'da da yaşanmış, savaş suçu işlediği iddia edilen İsrailli askerler, haklarında yasal işlem başlatılmadan önce ülkeyi terk etmişti.
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