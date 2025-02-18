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Batı Şeria'da ilhak devam ediyor: İsrail el-Halil'in güneyi için onay verdi

Batı Şeria'da ilhak devam ediyor: İsrail el-Halil'in güneyi için onay verdi

12:1618/02/2025, Salı
G: 18/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Filistin topraklarında ikamet eden eli silahlı "İsrailli sivil" sayısı 720 bini aştı.
Filistin topraklarında ikamet eden eli silahlı "İsrailli sivil" sayısı 720 bini aştı.

Ateşkes sağlanan Gazze'de katliam yapamayan terör devleti, Batı Şeria'daki işgalini genişletiyor. İsrail bölge komutanının onayıyla, el-Halil'in güneyinde yeni bir yerleşim yeri daha inşa edilecek.

İsrail, Batı Şeria'da gasp edilmiş topraklar üzerinde yeni yasa dışı yerleşim birimleri inşa ediyor. Bölge kaynaklarından alınan bilgilere göre Batı Şeria'nın güneyinde yeni bir yerleşim yeri kurma kararı alındı.

Merkeze yalnızca 12 kilometre uzakta

İşgalci İsrail ordusunun merkez bölge komutanı, Batı Şeria'daki el-Halil kentinin güneyinde bulunan Dura'da yeni yerleşim biriminin kurulmasına onay verdi. Böylece el-Halil'e yalnızca 12 kilometre mesafede bulunan Dura bölgesindeki İsrail işgalinin genişletilmesi planlanıyor.

İsrail verilerine göre, Doğu Kudüs dahil, işgal altındaki Batı Şeria'da gasp edilen
Filistin toprakları üzerinde 720 binden fazla eli silahlı "İsrailli sivil" ikamet ediyor.

#Batı Şeria
#İsrail
#İlhak
#El-Halil

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