Batı Şeria'da ilhak devam ediyor: İsrail el-Halil'in güneyi için onay verdi

Ateşkes sağlanan Gazze'de katliam yapamayan terör devleti, Batı Şeria'daki işgalini genişletiyor. İsrail bölge komutanının onayıyla, el-Halil'in güneyinde yeni bir yerleşim yeri daha inşa edilecek.
İsrail, Batı Şeria'da gasp edilmiş topraklar üzerinde yeni yasa dışı yerleşim birimleri inşa ediyor. Bölge kaynaklarından alınan bilgilere göre Batı Şeria'nın güneyinde yeni bir yerleşim yeri kurma kararı alındı.
Merkeze yalnızca 12 kilometre uzakta
İşgalci İsrail ordusunun merkez bölge komutanı, Batı Şeria'daki el-Halil kentinin güneyinde bulunan Dura'da yeni yerleşim biriminin kurulmasına onay verdi. Böylece el-Halil'e yalnızca 12 kilometre mesafede bulunan Dura bölgesindeki İsrail işgalinin genişletilmesi planlanıyor.