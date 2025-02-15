İsrail Dışişleri Bakanı Saar: Filistin dediğiniz yer İsrail toprağıdır

İsrail Dışişleri Bakanı Saar
Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda açıklamalarda bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Filistin denilen yerin İsrail toprağı olduğunu savundu. "Tahrik yolundan asla vazgeçmeyen bir düşmanımız var." diyen Saar, "Filistinliler, İsrail'i yok etmekle ilgileniyorlar." dedi.
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Münih Güvenlik Konferansı'nda skandal bir açıklama yaptı.
"Filistin dediğiniz yer İsrail toprağıdır"
"Filistin dediğiniz yer İsrail toprağıdır"
Filistinli bir muhabirin sorusu üzerine konuşan Saar,
"Filistinliler kendi devletlerini kurmaktan çok İsrail'i yok etmekle ilgileniyorlar. Tahrik yolundan asla vazgeçmeyen bir düşmanımız var. Filistin dediğiniz yer İsrail toprağıdır
" dedi.
İsrail'in Gazze'deki hedeflerinden birinin de tüm esirleri geri getirmek olduğunu belirten Saar, "Geri getirdiğimiz her esir bizi bu hedefi gerçekleştirmeye daha da yaklaştırıyor" ifadelerini kullandı.
#İsrail
#Gideon Saar
#Filistin