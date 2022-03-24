Savaşın fotoğrafı hep aynı

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşla Suriye’de 11. yılını geride bırakan iç savaş, benzer acılara ve gözyaşlarına sahne olurken her iki savaşta çekilen fotoğraf kareleri, büyük benzerlikler taşıyor. Her iki savaştaki enkaz altında kalan sivillerin kurtarılması, yıkım ve göç ile savaşın en çok mağdur ettiği yaşlı, çocuk ve kadınların çektiği acıları gözler önüne seren benzer fotoğraf kareleri karşılaştırıldı.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı nedeniyle başkent Kiev’i terk etmek isteyen siviller, Kiev Tren İstasyonu’na gelmişti. (Üstte) nSuriye’nin İdlib ilinden Türkiye’ye getirilen doğuştan bacak ve kolları olmayan 15 aylık Muhammed bebek, protez bacaklarıyla İdlib’e geri dönmüştü. (Altta)

SAVAŞLARIN ORTAK MİRASI: YIKIM

Rusya’nın Ukrayna’daki sivil yerleşimlere gerçekleştirdiği bombardımanın yol açtığı yıkımın bir benzeri, Suriye’deki Esed rejimi ve destekçisi Rusya’nın muhalif kentlere düzenlediği saldırıdan sonra çekilen fotoğraf karelerinde görüldü.

Ukrayna’nın Harkiv kentinde Rusya’nın düzenlediği hava saldırısı sonrası Olena Kurilo yaralanmıştı. (üstte) nSuriye’nin İdlib ilinde kamikaze insansız hava aracıyla yapılan saldırıda bir kadın yara almıştı. (Altta)

ÜLKELER FARKLI, KARELER AYNI

Ukrayna’nın Harkiv kenti yakınlarındaki birçok yerleşim yerinin bombalanması sonucu ortaya çıkan yıkıma ait fotoğraflarının benzerleri, 2015’te Esed rejimi güçlerinin Halep’te bir mahalleye varil bombasıyla düzenlediği saldırıda çekilmişti. Kareler benzer ülkeler farklı. Harkiv kentinde Rusya’nın gerçekleştirdiği hava saldırısı sonrası yaralanan ve yüzü kan içinde kalan Olena Kurilo’ya ait fotoğraf, Rusya-Ukrayna savaşının simgesi oldu. Bu kare İdlib’te bir bahçede zeytin toplayan sivillere yapılan saldırısında yaralanan bir kadına ait fotoğrafla büyük benzerlik taşıyor.

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