Savaşın fotoğrafı hep aynı

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşla Suriye’de 11. yılını geride bırakan iç savaş, benzer acılara ve gözyaşlarına sahne olurken her iki savaşta çekilen fotoğraf kareleri, büyük benzerlikler taşıyor. Her iki savaştaki enkaz altında kalan sivillerin kurtarılması, yıkım ve göç ile savaşın en çok mağdur ettiği yaşlı, çocuk ve kadınların çektiği acıları gözler önüne seren benzer fotoğraf kareleri karşılaştırıldı.
SAVAŞLARIN ORTAK MİRASI: YIKIM
Rusya’nın Ukrayna’daki sivil yerleşimlere gerçekleştirdiği bombardımanın yol açtığı yıkımın bir benzeri, Suriye’deki Esed rejimi ve destekçisi Rusya’nın muhalif kentlere düzenlediği saldırıdan sonra çekilen fotoğraf karelerinde görüldü.
ÜLKELER FARKLI, KARELER AYNI
Ukrayna’nın Harkiv kenti yakınlarındaki birçok yerleşim yerinin bombalanması sonucu ortaya çıkan yıkıma ait fotoğraflarının benzerleri, 2015’te Esed rejimi güçlerinin Halep’te bir mahalleye varil bombasıyla düzenlediği saldırıda çekilmişti. Kareler benzer ülkeler farklı. Harkiv kentinde Rusya’nın gerçekleştirdiği hava saldırısı sonrası yaralanan ve yüzü kan içinde kalan Olena Kurilo’ya ait fotoğraf, Rusya-Ukrayna savaşının simgesi oldu. Bu kare İdlib’te bir bahçede zeytin toplayan sivillere yapılan saldırısında yaralanan bir kadına ait fotoğrafla büyük benzerlik taşıyor.