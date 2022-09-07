Dünya Savaşın kaderini değiştirecek hamle Putin Kime sarıldı
ASYA

Savaşın kaderini değiştirecek hamle: Putin Kim'e sarıldı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, sahada hem personel hem de mühimmat yönünden zorlanmaya başlayan Rusya, gözünü Kuzey Kore’ye çevirdi. ABD istihbaratı, Batı yaptırımları nedeniyle tedarik zinciri ağır bir şekilde etkilenen Rusya’nın askeri ekipmanları için uluslararası ticaretten büyük ölçüde dışlanmış ülkelere yöneldiğini öne sürdü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Savaşın kaderini değiştirecek hamle: Putin Kime sarıldı
Putin ve Kim Jong-Un

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, sahada hem personel hem de mühimmat yönünden zorlanmaya başlayan Rusya, gözünü Kuzey Kore’ye çevirdi. ABD istihbaratı, Batı yaptırımları nedeniyle tedarik zinciri ağır bir şekilde etkilenen Rusya’nın askeri ekipmanları için uluslararası ticaretten büyük ölçüde dışlanmış ülkelere yöneldiğini öne sürdü. New York Times gazetesinin edindiği gizliliği kaldırılmış istihbarata göre Rusya, Kuzey Kore’den milyonlarca top mermisi ve roket satın aldı. Rusya’nın İran’dan İHA aldığına yönelik haberler yakın zamanda çıkmıştı. Bu haberlerin ardından, ‘New York Times’, Moskova’nın silah satın almak için Kuzey Kore’ye de yöneldiğini aktardı.

ÇİN SATMIYOR

ABD’li yetkililer, bu durumun Ukrayna işgali nedeniyle uygulanan Batı yaptırımlarının ve ithalat kontrollerinin Moskova’nın ordusu için ekipman tedarik etme kapasitesine zarar verdiğinin işareti olduğunu söyledi. Bir ABD’li yetkili Rusya’nın kısa menzilli füzeler ve silahların yanı sıra Kuzey Kore’den ekstra ekipman da satın almasını beklediklerini söyledi.

Gazeteye konuşan kaynaklar, Çin yönetiminin ise şu ana kadar ihracat kontrollerine uygun hareket ettiğini ve Rusya’ya askeri ekipman satma girişiminde olmadığını söyledi. Haberde, İran ve Kuzey Kore gibi ülkelerin halihazırda uluslararası ticaretin büyük ölçüde dışında olduklarına ve bu nedenle ‘kaybedecekleri bir şey olmadığına’ dikkat çekiliyor. ABD’li bir yetkili, savaş uzadıkça Moskova’nın Kuzey Kore’den daha fazla silah satın almak zorunda kalacağını da söyledi.

‘CEHENNEME GİTMEDEN ÖNCE HESAP VERECEK’

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya lideri Vladimir Putin’in ‘cehenneme gitmesi gerektiği’ ancak öncesinde Ukrayna’da işlenen suçlardan dolayı bir ‘savaş suçlusu’ olarak adil şekilde yargılanması gerektiğini söyledi. Rusya karşısında kaybettikleri bölgeleri yeniden ele geçireceklerini belirten Ukrayna lideri, “Topraklarımızı yeniden kazanacağız” ifadesini de kullandı.

HERSON’DA REFERANDUM ERTELENDİ

Rusya’nın Ukrayna’da işgal ettiği Herson şehrinde “Rusya’ya katılmak için” planlanan referandum güvenlik gerekçesi gösterilerek ertelendi. Rusya’nın atadığı şehir yönetiminden Kirill Stremousov, Rusya’ya dahil olmak için planlanan referandumun güvenlik durumu sebebiyle ertelendiğini söyledi. Stremousov, Ukrayna saldırılarının Herson köprüsünü geçmeyi imkansız kıldığını söyledi. Rus güçleri şehre silah ve birliklerin girmesi için Ukrayna’nın vurduğu köprüye ihtiyaç duyuyordu.

ZAPORİJYA’DA GÜVENLİK BÖLGESİ KURULMALI

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Ukrayna’da bulunan ve Rusların kontrol ettiği Zaporijya Nükleer Santrali’nde yapılan incelemelere ilişkin raporunu yayınladı. Santralde riskli bir durumun söz konusu olduğu belirtilen raporda, “Askeri faaliyetler nedeniyle yaşanabilecek bir nükleer olaydan kaçınmak için acilen ara tedbirler alınmalıdır. Sorun, derhal bir güvenlik bölgesi kurularak çözülebilir” denildi. Uzmanların ön taraftaki santralde büyük hasar tespit ettiği kaydedilen raporda, santral çevresinde çatışmaların durdurulması çağrısında bulunuldu.

‘RUS DÜNYASINA’ MÜDAHALE YETKİSİ!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, muhafazakar ideologların Rusça konuşanlara destek amacıyla yurtdışına müdahaleyi meşrulaştırmak için kullandıkları bir ifade olan “Rus Dünyası” kavramına dayanan yeni dış politika doktrinini onayladı.

Yayınlanan 31 sayfalık “insani politika” metni, Moskova’nın “Rus Dünyası’nın geleneklerini ve ideallerini koruması, muhafaza etmesi ve ilerletmesi” gerektiğini öngörüyor. Euronews’un aktardığına göre, doktrin, Ukrayna’nın bazı bölgelerini işgal etmesi ve ülkenin doğusundaki ayrılıkçı Moskova yanlısı oluşumlara destek vermesini haklı göstermek için kullandığı Rus siyaseti ve dini ile ilgili fikirleri resmi politikaya dahil ediyor. Belgede, “Rusya Federasyonu yurtdışında yaşayan yurttaşların haklarının sağlanması, çıkarlarının korunması ve Rus kültürel kimliklerinin muhafaza edilmesi için destek sağlamaktadır” ifadesi yer alıyor.

ABD istihbaratı: Rusya Kuzey Kore'den silah alıyor
DÜNYA
ABD istihbaratı: Rusya Kuzey Kore'den silah alıyor

Kuzey Kore'den Rusya'ya askeri yardım teklifi
FOTOĞRAF 7
Title
Rus devlet medyasına göre, dünyanın en büyük 4. ordusuna sahip olan Kuzey Kore, Ukrayna'yı yenmesi için Rusya'ya 100 bin asker teklif etti. Kuzey Kore'nin ayrıca Donbas bölgesinin yeniden inşasına yardım etmek için bini aşkın işçi göndermeye de hazır olduğu duyuruldu.
Title
Rus devlet medyasının bildirdiğine göre, Kuzey Kore Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı kazanmasına yardım etmek için Kremlin'e 100 bin \"gönüllü\" asker teklif etti.
Title
Rus askeri uzmanı Igor Korotchenko konuya ilişkin yaptığı açıklamada, \"100 bin Kuzey Koreli gönüllünün gelip çatışmaya katılmaya hazır olduğuna dair haberler var\" dedi.
Title
Korotchenko’nun, ayrıca Kuzey Kore ordusunun karşı batarya (en küçük topçu birliği) savaşındaki deneyim zenginliğini\" övdüğü belirtildi.
Title
Bununla birlikte askeri uzmanların bildirdiğine göre, ABD'nin Ukrayna'ya çok sayıda HIMARS (Yüksek Hareketli Topçu Roket Sistemi) bağışlama kararının ardından, etkili bir karşı batarya savaşı Rus ordusu için artan bir öneme sahip. Korotchenko, Rusya'nın Kuzey Kore birliklerini ve karşı batarya uzmanlığını memnuniyetle karşılaması gerektiğini vurguladı.
Title
\"KUZEY KORE FAŞİST UKRAYNA'YA KARŞI SAVAŞMAK İSTİYORSA İZİN VERMELİYİZ\"<br><br>Korotchenko, \"Kuzey Kore, Ukrayna faşizmine karşı savaşma konusundaki uluslararası görevini yerine getirme arzusunda ise onlara izin vermeliyiz\" diye konuştu.
Title
KUZEY KORE DÜNYANIN EN BÜYÜK 4. ORDUSUNA SAHİP<br><br>Diğer taraftan ABD merkezli Dış İlişkiler Konseyi'ne göre, Kuzey Kore ordusu yaklaşık 1,3 milyon aktif personeliyle dünyanın dördüncü büyük ordusuna sahip. Orduda 600 bin kişi daha yedek asker olarak hizmet ediyor.<br><br>Öte yandan, Güney Kore gazetesi Daily NK'ye göre, Kuzey Kore ayrıca savaş sonrası Ukrayna'yı yeniden inşa etmede Rusya'ya yardım etmek için işçi de teklif etti.<br><br>Daily NK, Rus kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Rusya'nın savaşı kazanması halinde Kuzey Kore'nin Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine binden fazla işçi göndermeyi planladığını bildirdi. Kuzey Koreli bir kaynak, \"Savaşın henüz bitmediğini göz önünde bulundurarak hükümet, durumu sahada izlerken uygun bir zamanda işçi göndermeyi planlıyor\" diye konuştu.
Kuzey Kore'den Rusya'ya askeri yardım teklifi
Rus devlet medyasına göre, dünyanın en büyük 4. ordusuna sahip olan Kuzey Kore, Ukrayna'yı yenmesi için Rusya'ya 100 bin asker teklif etti. Kuzey Kore'nin ayrıca Donbas bölgesinin yeniden inşasına yardım etmek için bini aşkın işçi göndermeye de hazır olduğu duyuruldu.
Tedbiren 30 ev boşaltıldı

Tedbiren 30 ev boşaltıldı

Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
İki ev teklif ettiler vermedi

İki ev teklif ettiler vermedi

100 bin liraya aldı 450 bin TL masraf etti.
Türkiyeye yönelik kışkırtmaları gözardı eden Fransa Yunana kol kanat gerdi

Eylem hazırlığı yapıyorlardı.

'Yüzde 80'lik karşılama oranına imza atarak rekor kırdık'

Serin hava etkisini yitirecek.

​PKK ve FETÖ rant kavgasına tutuşunca silahlar konuştu.

​Erken seçim kapıda

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.