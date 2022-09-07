Savaşın kaderini değiştirecek hamle: Putin Kim'e sarıldı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, sahada hem personel hem de mühimmat yönünden zorlanmaya başlayan Rusya, gözünü Kuzey Kore’ye çevirdi. ABD istihbaratı, Batı yaptırımları nedeniyle tedarik zinciri ağır bir şekilde etkilenen Rusya’nın askeri ekipmanları için uluslararası ticaretten büyük ölçüde dışlanmış ülkelere yöneldiğini öne sürdü. New York Times gazetesinin edindiği gizliliği kaldırılmış istihbarata göre Rusya, Kuzey Kore’den milyonlarca top mermisi ve roket satın aldı. Rusya’nın İran’dan İHA aldığına yönelik haberler yakın zamanda çıkmıştı. Bu haberlerin ardından, ‘New York Times’, Moskova’nın silah satın almak için Kuzey Kore’ye de yöneldiğini aktardı.

ÇİN SATMIYOR

ABD’li yetkililer, bu durumun Ukrayna işgali nedeniyle uygulanan Batı yaptırımlarının ve ithalat kontrollerinin Moskova’nın ordusu için ekipman tedarik etme kapasitesine zarar verdiğinin işareti olduğunu söyledi. Bir ABD’li yetkili Rusya’nın kısa menzilli füzeler ve silahların yanı sıra Kuzey Kore’den ekstra ekipman da satın almasını beklediklerini söyledi.

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Gazeteye konuşan kaynaklar, Çin yönetiminin ise şu ana kadar ihracat kontrollerine uygun hareket ettiğini ve Rusya’ya askeri ekipman satma girişiminde olmadığını söyledi. Haberde, İran ve Kuzey Kore gibi ülkelerin halihazırda uluslararası ticaretin büyük ölçüde dışında olduklarına ve bu nedenle ‘kaybedecekleri bir şey olmadığına’ dikkat çekiliyor. ABD’li bir yetkili, savaş uzadıkça Moskova’nın Kuzey Kore’den daha fazla silah satın almak zorunda kalacağını da söyledi.

‘CEHENNEME GİTMEDEN ÖNCE HESAP VERECEK’

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya lideri Vladimir Putin’in ‘cehenneme gitmesi gerektiği’ ancak öncesinde Ukrayna’da işlenen suçlardan dolayı bir ‘savaş suçlusu’ olarak adil şekilde yargılanması gerektiğini söyledi. Rusya karşısında kaybettikleri bölgeleri yeniden ele geçireceklerini belirten Ukrayna lideri, “Topraklarımızı yeniden kazanacağız” ifadesini de kullandı.

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HERSON’DA REFERANDUM ERTELENDİ

Rusya’nın Ukrayna’da işgal ettiği Herson şehrinde “Rusya’ya katılmak için” planlanan referandum güvenlik gerekçesi gösterilerek ertelendi. Rusya’nın atadığı şehir yönetiminden Kirill Stremousov, Rusya’ya dahil olmak için planlanan referandumun güvenlik durumu sebebiyle ertelendiğini söyledi. Stremousov, Ukrayna saldırılarının Herson köprüsünü geçmeyi imkansız kıldığını söyledi. Rus güçleri şehre silah ve birliklerin girmesi için Ukrayna’nın vurduğu köprüye ihtiyaç duyuyordu.

ZAPORİJYA’DA GÜVENLİK BÖLGESİ KURULMALI

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Ukrayna’da bulunan ve Rusların kontrol ettiği Zaporijya Nükleer Santrali’nde yapılan incelemelere ilişkin raporunu yayınladı. Santralde riskli bir durumun söz konusu olduğu belirtilen raporda, “Askeri faaliyetler nedeniyle yaşanabilecek bir nükleer olaydan kaçınmak için acilen ara tedbirler alınmalıdır. Sorun, derhal bir güvenlik bölgesi kurularak çözülebilir” denildi. Uzmanların ön taraftaki santralde büyük hasar tespit ettiği kaydedilen raporda, santral çevresinde çatışmaların durdurulması çağrısında bulunuldu.

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‘RUS DÜNYASINA’ MÜDAHALE YETKİSİ!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, muhafazakar ideologların Rusça konuşanlara destek amacıyla yurtdışına müdahaleyi meşrulaştırmak için kullandıkları bir ifade olan “Rus Dünyası” kavramına dayanan yeni dış politika doktrinini onayladı.

Yayınlanan 31 sayfalık “insani politika” metni, Moskova’nın “Rus Dünyası’nın geleneklerini ve ideallerini koruması, muhafaza etmesi ve ilerletmesi” gerektiğini öngörüyor. Euronews’un aktardığına göre, doktrin, Ukrayna’nın bazı bölgelerini işgal etmesi ve ülkenin doğusundaki ayrılıkçı Moskova yanlısı oluşumlara destek vermesini haklı göstermek için kullandığı Rus siyaseti ve dini ile ilgili fikirleri resmi politikaya dahil ediyor. Belgede, “Rusya Federasyonu yurtdışında yaşayan yurttaşların haklarının sağlanması, çıkarlarının korunması ve Rus kültürel kimliklerinin muhafaza edilmesi için destek sağlamaktadır” ifadesi yer alıyor.

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DÜNYA ABD istihbaratı: Rusya Kuzey Kore'den silah alıyor