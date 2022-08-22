Savaşta yeni perde: Moskova’da Putin’in dostuna suikast

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik 24 Şubat’ta başlattığı işgal girişiminde neredeyse 6 ay geride kalırken, savaşta ne Moskova tam olarak hedefine ulaşabildi ne de Kiev işgal edilmiş topraklarını geri alabildi. Önceki akşam Moskova yakınlarında düzenlenen suikast ise ‘savaşta yeni perde’ ve ‘cephe genişliyor’ yorumlarına neden oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in çevresindeki en etkili isimlerden biri olan ve “Putin’in beyni” olarak tanınan Rus siyaset bilimci Aleksandr Dugin’in 30 yaşındaki kızı Darya Dugina, içinde bulunduğu aracın infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdi. CNN International, ‘Ukrayna işgalinin manevi babası’ olarak tanımladığı Dugin’in araçta olmadığını ancak aracın ona ait olduğunu duyurdu. Rus devlet haber ajansı TASS’ın haberine göre ise Dugina’nın içinde olduğu araç şiddetli bir patlamanın ardından alevler içerisinde kaldı. Patlamanın koltuk altına monte edilen bir bomba sonucu yaşandığı belirtilirken, saldırıda asıl hedefin son anda başka bir aracı tercih eden Aleksandr Dugin olduğu tahmin ediliyor. Dugin ve kızı, “Ukrayna’yı istikrarsızlaştırmak için hareket ettikleri” gerekçesiyle İngiltere ve ABD’nin yaptırım listesindeydi.

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MOSKOVA’NIN BURNUNUN DİBİNDE

Rus basınında yer alan bilgilere göre, Darya Dugina’nın kullandığı Toyota Land Cruiser marka araç, önceki gün 21.30 sıralarında başkent Moskova’nın 20 kilometre batısındaki Bolshiye Vyaziomy köyü yakınlarında meydana gelen güçlü bir patlamayla paramparça oldu. Müfettişler tarafından olaya ilişkin hazırlanan raporda, “Araca yerleştirildiği iddia edilen patlayıcı, araç otoyolda hızla ilerlerken infilak etti. Gazeteci ve siyaset bilimci Darya Dugina olay yerinde hayatını kaybetti” ifadelerine yer verildi. Rus Ufku Hareketi Başkanı ve Dugin ailesinin yakın dostu Andrey Krasnov, TASS’a yaptığı açıklamada, aracın Alexandr’a ait olduğunu ifade etti. Krasnov, “Bu, babanın aracıydı. Darya başka bir araba kullanıyordu ama bugün onun arabasını aldı, Alexandr da farklı bir yoldan gitti. Anladığım kadarıyla Alexandr ya da muhtemelen ikisi birlikte hedefti” dedi. Medya kuruluşu ‘112’ de Dugin ile kızının Moskova dışında bir etkinlikte bulunduğunu ve geri dönüşte beraber seyahat etmekten son anda vazgeçtiklerini belirtti.

HEDEF PUTİN’İN YAKIN ÇEVRESİ Mİ?

Yakın zamanda Batı medyasında Ukrayna sabotaj timlerinin Rusya içinde de faaliyete geçtiğine yönelik haberler yer almıştı. Rus lider Vladimir Putin’e yakın isimlerden ve Ukrayna’nın Rusya tarafından işgal edilme politikasında önemli destekçilerinden olan Dugin ve kızını hedef alan suikastta da mesajın Kremlin’e yakın çevreler olduğu iddia edildi. Başkente sadece 20 km mesafede gerçekleşen suikastın, Putin’in yakın çevresine ‘güvende değilsiniz’ mesajı vermek istediği belirtildi.

Olay yerine gelen Dugin, başını ellerinin arasına alarak uzun süre şaşkınlık yaşadı.

SALDIRI PLANLIYDI

Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklamada, Dugina’nın, içinde bulunduğu aracın hareket halinde patlatılması nedeniyle hayatını kaybettiği hatırlatıldı. Açıklamada, “Elde edilen bilgilere göre, suikastın önceden planlandığı ve sipariş üzerine işlendiği düşünülüyor” ifadelerine yer verildi. Kimin sorumlu olduğu konusunda da “her türlü ihtimalin değerlendirildiği” belirtildi. Müfettişler ise bir cinayet davası açtıklarını ve tam olarak ne olduğunu belirlemek için adli tıp incelemeleri yapacaklarını kaydetti.

İNTİKAM ÇAĞRILARI

Kremlin yanlısı yetkililer, patlamanın hemen ardından Ukrayna’yı sorumlu tuttu ve intikam çağrısı yaptı. Rus devlet kanalı RT’nin Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, “Dugin’in kızını havaya uçurduklarını” belirtirken, Kiev’deki “karar merkezlerine” saldırı çağrısında bulundu. Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimlerden sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin lideri Denis Puşilin de olaydan Kiev’i sorumlu tuttu. Telegram kanalından açıklama yapan Puşilin, “Ukrayna rejimi Alexandr Dugin’i öldürmeye çalışırken kızını yok etti. Darya gerçek bir Rus kızıydı” dedi.

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Perinçek: Darya Dugina Türkiye dostuydu

Suikast sonucu hayatını kaybeden Darya Dugina için Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de bir mesaj yayınladı. Perinçek, suikastın Türkiye-Rusya dostluğuna yapıldığını ifade etti. Perinçek mesajında, “Darya Dugina, Rusya için de Türkiye için de eşi bulunmayan, yeri doldurulamayacak büyük bir kayıptır. Eşsiz nitelikleri ve parlak birikimiyle, büyük bir Türkiye dostuydu. Aynı zamanda Rus Devletinin çekirdeğinde olan, gelecekte de Rusya’nın önemli konumlarında yer alabilecek, Rusya’nın ve dünyanın sayılı entelektüellerindendi” değerlendirmesini yaptı.

Arnavutluk’ta Rus casuslar yakalandı

Arnavutluk’ta bir askeri tesise girmeye çalışan Rusya ve Ukrayna vatandaşı 3 kişi gözaltına alınırken, felç geçirten gaza maruz kalan iki Arnavut asker de yaralandı. Arnavutluk Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, olayın önceki akşam Elbasan bölgesine bağlı Grameç şehrindeki bir askeri tesiste meydana geldiği ifade edildi. Askeri üssün ve silah fabrikasının fotoğrafını çeken 2 Rus ve 1 Ukraynalının gözaltına alındığı duyuruldu. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, sosyal medya hesabından olaya tepki gösterirken, “Casusluk yaptıklarından şüphelenilen üç kişiyi etkisiz hale getiren askeri muhafızlarla gurur duyuyorum. Olayın tam olarak aydınlanmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Zelenski: Kırım’a geri dönüyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında, Kırım’daki ilhakın geçici olduğunu belirtti ve “Ukrayna geri dönüyor” dedi. Zelenski, “Bu yıl gerçekten çok özel. Bu yıl, Kırım’ın havasında, oradaki işgalin geçici olduğunu ve Ukrayna’nın geri döndüğünü tam anlamıyla hissedebilirsiniz” ifadelerini kullandı. Ukrayna’nın ‘yenilmez’ olarak görülen Rus ordusuna karşı koyduğunu ifade eden Zelenski, “Ne kadar çok şey değişti. Dünyadaki hemen herkesin değiştirmenin imkansız olduğunu düşündüğü şeyler. Onlarca yıl boyunca yenilmez olduğu düşünülen Rus ordusuna karşı neler değişti” dedi. 24 Ağustos’ta Ukrayna’nın Sovyetler Birliği’nden ayrılışı sonucu kabul edilen Bağımsızlık Günü’nü hatırlatan Ukrayna lideri, “Bu hafta Rusya’nın kötü ve acımasız eylemlerde bulunmaya çalışabileceğinin farkında olmalıyız” uyarısında bulundu.

Avrasyacılık fikri nedir?

Rusya’nın önde gelen uluslararası ilişkiler uzmanlarından biri olan Aleksandr Dugin 1962’de, Sovyetler Birliği’nde Askeri İstihbarat Departmanı’nda görevli bir generalin çocuğu olarak dünyaya geldi. Dugin’in Avrasyacılık düşüncesi, “kara” ile “deniz” güçleri arasındaki rekabete dayanır. Günümüzde bu rekabetin Rusya ve ABD’de vücut bulduğunu iddia eden Dugin, bu mücadelede üstünlük sağlamak için merkezinde Rusya’nın yer aldığı bir Avrasya İmparatorluğu’nun kurulması gerektiğinden söz eder. Avrasyacılık düşüncesi, Rus politik elitlerine yakınlığı ve siyasal hayatta yönlendiriciliğinin bulunması gibi gerekçelerle Dugin ile özdeşleştirilmektedir. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilişkisi ise Putin’in iktidara geldiği 2000’li yılların başına dayanıyor. Rus lideri, politikalarının ‘yumuşaklığından’ dolayı çoğu kez sert bir dille eleştirmiştir. 2014’te Ukrayna toprağı olan Kırım’ın ilhak edilmesini destekleyen Dugin, aynı durumun Ukrayna’nın doğusunda da gerçekleşmesi için Kremlin’e yıllardır baskı uyguluyor. Batı dünyası tarafından Putin’in akıl hocası olarak anılan akademisyen, Rus yayılmacılığının da fikir babası olarak gösteriliyor.

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