Dünya Savunma değil yaptırım bütçesi
AMERİKA

Savunma değil yaptırım bütçesi

Trump, Türkiye’ye yaptırımlar içeren 738 milyar dolarlık rekor 2020 savunma bütçe yasasını imzaladı. Yasanın Türkiye ile ilgili kısmında, Ankara’nın S-400 sistemlerini alımı gerekçesiyle Türkiye’ye F-35 uçaklarının teslim edilmemesi öngörülüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Donald Trump
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’ye yaptırımlar uygulanmasını içeren 738 milyar dolardık rekor 2020 savunma bütçe yasasını imzaladı. Yasanın Türkiye ile ilgili kısmında, Ankara’nın S-400 hava savunma sistemlerini alım işlemlerine devam ettiği gerekçesiyle Türkiye’ye F-35 uçaklarının teslim edilmemesi öngörülüyor. Aynı zamanda Türkiye’ye ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele (CAATSA) Yasası kapsamında yaptırım uygulanması gerektiği belirtiliyor. Yasada, Rus enerji ihracatına katkı sağlayan enerji boru hatlarının inşasında çalışan bazı gemi şirketlerine yaptırım uygulanması şartı da getiriliyor. Bütçede, “Bu yasanın kanunlaşmasından sonraki 60 ve sonraki her 90 günde Dışişleri Bakanlığı, Hazine Bakanlığına danışarak Kuzey Akımı 2 ve TürkAkım projeleri veya bu projelerin yerine inşa edilecek diğer projelerin inşası için deniz seviyesinden 100 fit ve üzeri derinliğe boru hattı döşeyen gemilerin tespitine ilişkin raporu, ilgili kongre komitelerine sunacaktır.” hükmü bulunuyor. Yasada, Türkiye’yi ilgilendiren diğer bir nokta ise Güney Kıbrıs Rum Yönetimine (GKRY) yönelik silah ambargolarının kaldırılması oldu. Yasa, söz konusu ambargoların kaldırılmasını öngörse de Rum kesimine silah satış ve transferlerine sınırlamalar getiriyor.

ERDOĞAN: ELİMİZ BAĞLI DURACAK DEĞİLİZ

Türkiye’nin yaptırımların onaylanmasına tepkisi ise sert oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur dönüşünde yaptığı açıklamada, “Biz eli kolu bağlı duracak değiliz” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ““Şimdi bir de utanmadan, sıkılmadan Türk Akım ile ilgili ‘buna yaptırım uygularız’ diyorlar. Bu, tam manasıyla haklarımıza tecavüzdür. Bütün bunlara karşı tabii ki bizim de yaptırımlarımız olacaktır” şeklinde konuştu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da, bütçe belirleme sürecinin siyasete alet edildiğini belirterek, ABD Kongre üyelerinin, Türk düşmanı meslektaşlarının gayretlerine alet olmakla suçladı. Kongre üyelerinin itibarlarını ve güvenirliklerini yitirdiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise, “S-400, F-35 ile başlayan süreçte bizi yaptırımlarla tehdit edenler, tehditlerin bizi yerli tasarım ve üretime daha motive edeceğini bilmelidir” diye konuştu.

Rusya’dan tepki

  • Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Trump'ın TürkAkım ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarına yönelik yaptırımları içeren savunma bütçesini imzalamasını eleştirdi. Zaharova, "Kamu borcu 22 trilyon dolar olan bir devlet (ABD), kredi değeri olan ülkelerin ekonomilerinin reel sektörünü geliştirmelerini yasaklıyor. ABD'nin 'borç veren hayat ideolojisi' dünyadaki rekabete dayanamadı" değerlendirmesinde bulundu. ABD Hazine Bakanlığının sürekli "ekonomi tutuklama emri" çıkarttığını belirten Zaharova, "Yakında nefes almamayı da talep edecekler ve buna çoğu uyacak" ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği ve Almanya Başbakanı Angela Merkel de daha önce yaptığı açıklamalarda bu yaptırımlara karşı olduğunu açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'ye yaptırımları içeren savunma bütçesini imzaladı
DÜNYA
ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'ye yaptırımları içeren savunma bütçesini imzaladı
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