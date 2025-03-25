Şehitlerin isimlerini kumaşlara işliyor

İrlanda kökenli Mary Evers babasının, Birleşmiş Milletler (BM) barış gücündeki görevi nedeniyle çocukluğunu özellikle Filistin başta olmak üzere Orta Doğu'nun farklı bölgelerinde geçirdi. Evers'ın, Suriye, Lübnan ve Mısır gibi ülkelerde ailesiyle uzun yıllar yaşadığı belirtildi. Zalim İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından Filistin halkının uğradığı zulme dikkati çekmek için geçen yıl Gaza Şehitleri Projesi'ni başlatan Evers, Gazze Şeridi’nde şehit edilenleri hatırlatmak ve onurlandırmak amacıyla her bir kaybedilen hayatı nakışla belgeleyerek projeye tüm dünyadan destek toplamayı başardı.

Evers, Filistin'in her yerinde yaşayan kadınların da kendine özgü motiflerle acı dolu tarihlerini nakışla kumaşlara işlediğini ve bu geleneğin kendisini derinden etkilediğini söyledi. Bu ilhamla Filistinli kadınların geleneksel dikiş sanatı "tatreezden" faydalanarak Gazze'de kaybedilen her bir hayatı sayılardan öteye taşımak istediğini vurgulayan Evers, "Sayılara isim verdiğinizde insanların tepkisi değişir. Bu, onların duygularıyla bağlantı kurmalarına yardımcı olur" ifadesini kullandı.