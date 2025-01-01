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Senegal Fransız askerlerini bu yıl gönderecek

Senegal Fransız askerlerini bu yıl gönderecek

17:261/01/2025, Çarşamba
AA
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Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, yabancı askeri varlığın yıl içinde sonlandırılacağını açıkladı.
Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, yabancı askeri varlığın yıl içinde sonlandırılacağını açıkladı.

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, ülkedeki tüm yabancı askeri varlığın bu yıl içinde sona ereceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Bassirou
Diomaye Faye
, yeni yıl dolayısıyla yaptığı ulusal sesleniş konuşmasında, ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Senegal'in bağımsız bir ülke olduğuna işaret eden Faye, bağımsız bir ülkede hiçbir yabancı askerin olmaması gerektiğini dile getirdi.


Faye,
"Silahlı Kuvvetler Bakanına, 2025'te ülkedeki tüm yabancı askeri varlığın sona erdirilmesine olanak verecek yeni bir doktrin hazırlaması talimatı verdim."
dedi.

Cumhurbaşkanı Faye, daha önce de ülkedeki Fransız askeri üssünün kapatılması gerektiğini söylemiş ancak bir tarih vermemişti.

Senegal'de asker bulunduran tek yabancı unsur olan Fransa'nın ülkede daimi üssü ve yaklaşık 350 askeri bulunuyor.



#Senegal
#asker
#fransa

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