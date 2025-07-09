Ses kaydı sızdırıldı: Trump'tan Putin'e 'Moskova'yı bombalarım' tehdidi

ABD merkezli medya kuruluşu CNN’in ulaştığı yeni bir ses kaydına göre; ABD Başkanı Donald Trump, özel bir bağış toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i, Ukrayna’yı işgal etmesi halinde Moskova’yı bombalamakla tehdit ettiğini iddia etti.

14 Mayıs 2024’te New York’taki Pierre Oteli’nde gerçekleşen toplantıda kaydedilen konuşmada Trump, "Putin’e, ‘Ukrayna’ya girersen Moskova’yı bombalarım’ dedi" ifadelerini kullandı.

Bu sözler, Josh Dawsey, Tyler Pager ve Isaac Arnsdorf’un kaleme aldığı ve yakında yayımlanacak “2024: Trump Beyaz Saray’ı Nasıl Geri Aldı ve Demokratlar Amerika’yı Nasıl Kaybetti” adlı kitapta yer aldı.

"Putin tehdidimi ciddiye almadı"

Trump, Putin’in tehdidi tam olarak ciddiye almadığını ancak “yüzde10 inandığını” düşündüğünü aktardı.

Aynı toplantıda Çin lideri Şi Cinping’e de Tayvan’ı işgal etmesi durumunda benzer tehditlerde bulunduğunu söyledi. “Beni deli sandı,” diyen Trump, “Ama hiç sorun yaşamadık,” ifadesini kullandı.

Bir başka medya kuruluşu NBC News de ses kaydını kitabın yazarlarından temin etti.

Kayıtta Trump’ın söz konusu tehditleri ne zaman dile getirdiği belirtilmiyor.

İran'ı bombalamıştı

ABD, geçtiğimiz ay İran’ın nükleer tesislerine yönelik B‑2 bombardıman uçaklarıyla saldırı düzenlemişti. Trump, herekirse İran’ı yeniden vurabileceğini de söylemişti.















































































