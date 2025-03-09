Şeyh İkrime Sabri: Mescid-i Aksa'yı savunmaya dikkat çekti

Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı olan Şeyh Sabri, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugünlerde tüm engellere rağmen Mescid-i Aksa'ya ibadete gelenlerin görüntüleri umut vadediyor ve Filistin halkının kutsallarına bağlılığını ve Mescid-i Aksa konusunda taviz vermediğini teyit ediyor.” ifadelerini kullandı. Şeyh Sabri, "Bu sahneler, Mescid-i Aksa'nın her türlü komploya karşı güçlü olduğunu ve Filistin halkının Mescid-i Aksa'yı savunma sorumluluğunu sürdürdüğünü kanıtlıyor." dedi.

Şeyh Sabri, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ile Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da ibadetini engellediğine dikkati çekerek, "Bu mahrumiyet, İsrail'in ibadet hakkını ihlal ettiğinin göstergesi olup, Filistinlilerin gönüllerinde Mescid-i Aksa'ya karşı daha büyük bir özlem ve bağlılık yaratmakta, onu savunma kararlılıklarını artırmaktadır." dedi.

Filistin halkının inancı, mukaddesatı ve toprakları için ortaya koyduğu mücadeleye işaret eden Şeyh Sabri, "İşgalciler, Mescid-i Aksa üzerindeki mücadelelerinin kendilerine hiçbir hak kazandırmayacağını, ancak Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya bağlılıklarını artıracağını ve onların meşru haklarını güçlendireceğini anlamalıdır." ifadelerine yer verdi.







