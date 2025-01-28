Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Siyonist İsrail evine baskın düzenledi: Şeyh Raid Salah gözaltında

Siyonist İsrail evine baskın düzenledi: Şeyh Raid Salah gözaltında

Furkan Erten
Furkan Erten
13:5928/01/2025, Salı
G: 28/01/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Şeyh Raid Salah adeta bir ordu ile gözaltına alındı.
Şeyh Raid Salah adeta bir ordu ile gözaltına alındı.

İşgalci İsrail, Şeyh Raid Salah'ın evine operasyon düzenledi. Evde arama yapan siyonist askerler ardından kalabalık bir ekiple Şeyh Raid Salah'ı gözaltına aldı.

Terör devleti İsrail, Filistin 1948 İslami Hareketi'nin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah'ın Hayfa'nın Ümmül Fehim bölgesindeki evine baskın düzenledi. Evde arama yapan işgalci askerler ardından Salah'ı gözaltına aldı.

Hayatı boyunca sık sık İsrail zindanlarına giren Salah'ın uzun süre Mescid-i Aksa'da ibadet etmesi yasaklanmıştı.

#İsrail
#Filistin
#Kudüs

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur'luya 3'lü ödeme yapılacak! 14.469 TL taban maaşa ek 3.500 ila 4.331 TL...