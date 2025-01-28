Siyonist İsrail evine baskın düzenledi: Şeyh Raid Salah gözaltında

Şeyh Raid Salah adeta bir ordu ile gözaltına alındı.
İşgalci İsrail, Şeyh Raid Salah'ın evine operasyon düzenledi. Evde arama yapan siyonist askerler ardından kalabalık bir ekiple Şeyh Raid Salah'ı gözaltına aldı.
Terör devleti İsrail, Filistin 1948 İslami Hareketi'nin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah'ın Hayfa'nın Ümmül Fehim bölgesindeki evine baskın düzenledi. Evde arama yapan işgalci askerler ardından Salah'ı gözaltına aldı.
Hayatı boyunca sık sık İsrail zindanlarına giren Salah'ın uzun süre Mescid-i Aksa'da ibadet etmesi yasaklanmıştı.
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