Seyyide Zeynep provokasyonu engellendi

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde bulunan Şiilerin kutsal saydığı Seyyide Zeynep Türbesi'ne yönelik saldırı girişimi, Suriye İstihbaratı ve güvenlik güçlerinin ortak operasyonuyla engellendi. Suriye resmi haber ajansı (SANA), saldırganların terör örgütü DEAŞ'a bağlı olduğunu ve dört kişinin güvenlik güçleri tarafından yakalandığını söyledi. Saldırının planlama aşamasında olduğuna vurgu yapan SANA'ya konuşan İstihbarat yetkilileri, "Suriye halkını hedef alan büyük bir suç eylemini güvenlik güçleriyle ortaklaşa düzenlediğimiz operasyonla engelledik. Suriye halkının bütün kesimlerini korumak için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz" ifadelerini kullandı. Suriye İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise güvenlik güçlerinin ülkedeki dini mekanlarını korumak için özel çaba harcadığına işaret edilerek bu operasyonun da bu kapsamda başarıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.