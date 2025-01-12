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Seyyide Zeynep provokasyonu engellendi

Seyyide Zeynep provokasyonu engellendi

04:0012/01/2025, Pazar
G: 12/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Şam’ın güneyinde Şiilerin kutsal saydığı Seyyide Zeynep Türbesi’ne yönelik saldırı girişimi Suriye istihbaratı tarafından engellendi. Suriye resmi haber ajansı SANA’nın verdiği bilgilere göre terör örgütü DEAŞ üyesi 4 kişi silahlar, el bombaları ve telsizlerle yakalandı.

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde bulunan Şiilerin kutsal saydığı Seyyide Zeynep Türbesi'ne yönelik saldırı girişimi, Suriye İstihbaratı ve güvenlik güçlerinin ortak operasyonuyla engellendi. Suriye resmi haber ajansı (SANA), saldırganların terör örgütü DEAŞ'a bağlı olduğunu ve dört kişinin güvenlik güçleri tarafından yakalandığını söyledi. Saldırının planlama aşamasında olduğuna vurgu yapan SANA'ya konuşan İstihbarat yetkilileri, "Suriye halkını hedef alan büyük bir suç eylemini güvenlik güçleriyle ortaklaşa düzenlediğimiz operasyonla engelledik. Suriye halkının bütün kesimlerini korumak için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz" ifadelerini kullandı. Suriye İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise güvenlik güçlerinin ülkedeki dini mekanlarını korumak için özel çaba harcadığına işaret edilerek bu operasyonun da bu kapsamda başarıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

ÜZERLERİNDEN LÜBNAN PASAPORTU ÇIKTI

Öte yandan, Suriye Askeri Operasyon İdaresi, Seyyide Zeynep türbesine saldırı planlayan kişilerin fotoğraflarını paylaştı. Gözaltına alınanların üzerinden bir miktar para, Lübnan pasaportu, hafif silahlar ve el bombaları ile cep telefonları ve telsizler çıktı. Suriye'de Mart 2011'de başlayan halk ayaklanmasının ardından İran, Seyyide Zeynep türbesini korumak için Suriye'ye çok sayıda milis grup göndermişti. Bu grupların en etkilisi Lübnan Hizbullahı olurken örgüte bağlı militanlar Suriye-Lübnan sınırı ve Seyyide Zeynep türbesi gibi dini mekanları kontrolleri altına almıştı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Esed rejiminin devrilmesinin ardından, "Suriye'de yeni gelişmeler yaşanacak" diyerek yeni yönetimi tehdit etmişti. Yeni Şafak, 9 Ocak'ta İran'ın Suriye'ye müdahale zemini oluşturmak için terör örgütü PKK'yı kullanarak aralarında Seyyide Zeynep türbesinin olduğu Şiilerin kutsal kabul ettiği mekanlara saldırılar düzenletme hazırlığında olduğunu ortaya çıkarmıştı.



#Suriye
#Şam
#Seyyide Zeyneb Camii
#Provokasyon

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