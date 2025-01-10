Ukrayna’nın Suriye Açılımı

Maslahatgüzar Çernışev Ukrayna’nın Rusya ile olan savaşında son durumu, Türkiye-Ukrayna ilişkilerini ve Suriye’deki yeni dönemi Yeni Şafak’a değerlendirdi. Ukrayna’dan Suriye’ye gönderdilen yardıma değinen maslahatgüzar, “Suriye halkının ihtiyaçları doğrultusunda gıda ürünleri noktasında Ukrayna olarak destek sağlamaya devam edeceğiz” dedi.









500 TONLUK YARDIM SURİYE’YE ULAŞTI

Ukrayna, "Grain from Ukraine" (Ukrayna'dan Tahıl) girişimi çerçevesinde şu ana kadar Suriye'ye 500 ton un sevk etti. Bu yardım, 167 bin kişinin bir aylık gıda ihtiyacını karşılayacak kapasitede. Sevkiyat, Birleşmiş Milletler Gıda Programı’nın (WFP) koordinesiyle gerçekleştirildi.





“Ukrayna'dan Tahıl” programı kapsamında Ukrayna, şu ana kadar toplamda 286 bin ton tahılı, başta Orta Doğu ve Afrika olmak üzere ihtiyaç sahibi ülkelere ulaştırdı. Daha önce Filistin’e de sevkiyat yapılmıştı.





Çernışev, "Esad rejiminin Suriye halkına yaşattıkları ortada. Bu nedenle Ukrayna, Suriye halkına yardımlarını sürdürecek" dedi. Ukrayna Tarım Bakanı Koval ve Dışişleri Bakanı Sybiha’nın Suriye ziyaretinde de bu yardımların ilk ama son olmayacağı ifade edildi.









YENİ GÜZERGAHTA 85 MİLYON TONLUK İHRACAT

Karadeniz Tahıl Girişimi’ne ara verilmesinin ardından, Romanya, Bulgaristan ve Türkiye’nin olduğu güzergahın kullanıldığını belirten maslahatgüzar, “Tahıl Koridoru'nda bir sene içerisinde 33 milyon ton gıda ürünü sevk edilmişti. Bir seneden biraz fazla bir sürede de bu yeni güzergahla 85 milyon ton ürün dünyaya ulaştırıldı. Tabi ulaştırılan ülkeler arasında kritik ihtiyaç duyan ülkeler de var. Bu nedenle bütün zorluklara ve Rusya'nın bütün saldırılarına rağmen Ukrayna, uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi olarak görevlerini yerine getiriyor ve gıda güvenliğinin garantörü olmaya ve bu konuda önemli katkılar sunmayı sürdürüyor. Sadece 2024 yılının ilk 11 ayında ise 73.4 milyon ton ürün ihraç edildi.





SURİYE İLE YENİ SAYFAYA HAZIRIZ

Ukrayna’nın Suriye ile diplomatik ilişkilerde yeni bir sayfa açmaya hazır olduğunu ifade eden maslahatgüzar, “Bu ilişkileri tesis etmek, geliştirmek ve işbirliğini pekiştirmek için çalışmaya başladık. Çünkü hem Suriye hem Orta Doğu Ukrayna için çok ciddi önem arz etmekte. Sayın Hakan Fidan ile Ukrayna DIşişleri Bakanı Sybiha'nın cumartesi günü yaptığı görüşmede konuşulan başlıklardan biri de bu iş birliğiydi zaten” diye konuştu.





TÜRKİYE’NİN ÇOK CİDDİ GİRİŞİMLERİ OLDU

Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk görüşmelerinde Türkiye’nin önemli katkıları olduğunu belirten Çernışev, şu an barış görüşmeleri için net bir durumun olmadığını söyledi. Çernışev, “Türkiye'nin ara buluculuk konusunda yapıcı tutumu sayesinde Rusya'nın ülkemize karşı sürdürdüğü tam kapsamlı savaşın ilk gününden itibaren çok ciddi katkları oldu. Bunların birçoğu başarıyla da sonuçlandı. Ukrayna olarak savaşın bir an önce bitmesini istiyor, bunun için her türlü çabayı sergiliyoruz.









SAHADA KUZEY KORE ASKERİ İLE MÜCADELE EDİYORUZ





SAVAŞTA SON DURUM

2024 yılı değerlendirmesinde maslahatgüzar, Rusya ile olan gerginliğinin devam ettiğini ve iki ordu arasında her gün onlarca çarpışma yaşandığı belirtti. Rusya, askerlerine ciddi hasarları verdiğini belirten maslahatgüzar, Kasım-Aralık aylarında günlük 1500-2000 kişi arasında askeri etkisiz hale getirdiklerini ifade etti.





2024 yılında Ukrayna, hava savunma sistemleriyle Rusya’nın 1300'ün üzerinde füze, 11,200 saldırı bombası ve SİHA'sı, 3200 insansız hava aracı, 40 uçak ve 6 helikopteri imha etti.





Kuzey Kore askerlerine değinen Çernışev, Ukrayna İstihbarat Servisi ve Savunma Bakanlığı verilerine göre, 11 bin Kuzey Kore askerinin savaşta yer aldığını ve özellikle Kursk bölgesinde konuşlandırıldıklarını belirtti. Ayrıca, 3000 Kuzey Kore askerinin Ukrayna ordusu tarafından etkisiz hale getirildiği de ifade edildi.



