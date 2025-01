Ukrayna’nın Suriye Açılımı

Ukrayna, "Grain from Ukraine" (Ukrayna'dan Tahıl) girişimi çerçevesinde şu ana kadar Suriye'ye 500 ton un sevk etti. Bu yardım, 167 bin kişinin bir aylık gıda ihtiyacını karşılayacak kapasitede. Sevkiyat, Birleşmiş Milletler Gıda Programı’nın (WFP) koordinesiyle gerçekleştirildi.

Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk görüşmelerinde Türkiye’nin önemli katkıları olduğunu belirten Çernışev, şu an barış görüşmeleri için net bir durumun olmadığını söyledi. Çernışev, “Türkiye'nin ara buluculuk konusunda yapıcı tutumu sayesinde Rusya'nın ülkemize karşı sürdürdüğü tam kapsamlı savaşın ilk gününden itibaren çok ciddi katkları oldu. Bunların birçoğu başarıyla da sonuçlandı. Ukrayna olarak savaşın bir an önce bitmesini istiyor, bunun için her türlü çabayı sergiliyoruz.