Suriyeli mağdurlar için hukuk mücadelesi başlattılar: Türk avukatlardan UCM'ye 'Esed'i tutuklayın' çağrısı

Suriye, Türkiye, Ürdün ve Avrupa gibi dünyanın farklı ülkelerinde bulunan her yaştan erkek ve kadın bin 183 Suriyeli mağdurun UCM'ye başvurmaları için kendilerine yeki verdiğini ifade eden avukatlar, 1,5 sene süren hazırlık sürecinde her bir mağduru yüz yüze saatlerce dinleyerek dosyalarını oluşturduklarını söyleyerek, "Müvekkillerimiz arasında, Sednaya Cezaevi yanında, 215 ve 235 (Ferağ Filistin) gibi istihbarat sorgu şubelerinde işkence görmüş ve tutulmuş olanlar, hayatını kaybedenlerin yakınları, varil ve misket bombalarıyla şehit olanların yakınları ya da bu bombalardan yaralananlar, işkence görenler başta olmak üzere her türlü savaş suçu mağdurları bulunmaktadır." dedi.