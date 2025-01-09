Devrik rejimin izleri siliniyor: İsimleri kazınıyor

Baba ve oğul Esed’lerin Halep, Hama, Humus , Şam, Lazkiye başta olmak üzere tüm Suriye’de adlarının verildiği cadde, sokak, köprü, mahalle isimleri bir bir değiştiriliyor.

Bu kapsamda atılan ilk adımlardan biri gün içerisinde binlerce Suriyelinin geçtiği, Emevi Meydanı ile Şam’ı birbirine bağlayan en önemli köprülerden birinde atıldı. Köprünün önceki ismi, ‘Başkan Hafız Esed’’ ismi olurken, rejim değişikliğinden sonra adı ‘Cumhurbaşkanlığı Özgürlük Köprüsü’ olarak değiştirildi.Şam’ın kuzeyinde bulunan Esed banliyösünün ismi de değiştirilerek yerine yeni bir isim bulunacak. Mahallede eskiden asker ve polislerin tedavi gördüğü bir de askeri hastane bulunuyor. Esed’in isminin olduğu Emevi Meydanı’nın hemen yanındaki kütüphanenin de isminin değişeceği bildirildi.