‘Sen Özgür Suriyelisin’ dedi: Zaferi gördü

Suriye devrimi kendi mücadelesinin yanında duvar yazıları, marşları ve ezgileriyle 13 yıllık süreçte hafızalara kazındı. 8 Aralık’ta rejimin düşmesinin hemen ardından devrim şarkıları Suriye’nin dört bir yanında yankılandı. Devrimin bülbülü Abdulbasit Sarut’tan “Cennet”, Ahmet Kasım’dan “Başını Dik Tut Sen Özgür Suriyelisin”, İbrahim Kaşkuş’tan “Defol Git Beşar” şarkıları dilden dile yayıldı. Beşşar Esed rejiminin sivillere yönelik baskı ve zulümlerini anlatan, rejimin düşmesi için halkı cesaretlendiren bu şarkılar, artık Suriye’nin dört bir yanında özgürce dinleniyor.

Ahmet Kasım

YILLARCA BU ŞARKIYI SÖYLEDİM

Suriye devriminin en popüler ve coşkulu şarkılarından biri, “Başını Dik Tut, Sen Özgür Suriyelisin” bestesiydi. Ahmed Kasım tarafından seslendirilen bu şarkı Beşşar Esed’in devrilmesinden sonra meydanların favorisi haline geldi. Kutlamalar sırasında arabalarda, kafelerde, sokaklarda hep bu şarkı çalındı. “Kaldır başını yukarı, sen özgür bir Suriyelisin. Kaldır başını, aşağılanma ve toprağından vazgeçme. Allah’tan başkasına diz çökme, sen özgür bir Suriyelisin” anlamı taşıyan bu şarkı, Suriyeli sanatçı Ahmet Kasım tarafından 2010-2011 yıllarında ilk olarak seslendirdi. Sanatçı Kasım, 8 Aralık zaferinden sonra popüler şarkısıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Özgür bir halka özgürlüğün şarkısını hediye ettim. Yıllarca bu şarkıyı söyledim. Ve her gün uyanıp rejimin düşüş haberini duyduğumu düşünürdüm. İşte sonunda bugünlere ulaştık. Devrimle ilgili 100’den fazla eserim var. Çok şükür zafer bizim oldu” dedi.

Abdulbasit Sarut

DEVRİMİN BÜLBÜLÜ

Devrim şarkılarından en popüler olanlarından biri de devrimin bülbülü olarak nitelendirilen Abdulbasit Sarut’un “Cennet Cennet” şarkısı. 1992’de Humus’ta dünyaya gelen Abdulbasit Sarut, ulusal Suriye Gençlik Futbol Takımı ve Al Karama Futbol Kulübü’nde yetenekli bir futbolcuydu. Suriye devrimine en başından itibaren katılan Sarut, kendisini devrime adadığında henüz 19 yaşındaydı. Tezahüratlar ve gösterilere öncülük ederek, devrim marşları söyleyerek devrime pek çok katkıda bulundu. Sarut, bu süreçte 4 kardeşini ve babasını kaybetti. Kendi de defalarca yaralandı. Esed rejimi onun ölüsünü ya da dirisini getirene 2 milyon liralık para ödülü vadetmişti. Yakınındakilere her zaman “Rejim beni canlı bırakmayacak” derdi. 8 Haziran 2019’da rejim milisleriyle yapılan bir çatışmada ağır yaralanarak hayatını kaybetti. Ondan geriye ise meydanlarda büyük bir coşku ve heyecanla söylediği şarkılar kaldı.

ÖZGÜRLÜĞÜN SESİNİ VAHŞETLE KISTILAR

2011 yılında henüz barışçıl sokak gösterileri sürerken Hama şehrinin meydanlarında halk hep bir ağızdan coşkulu bir şekilde “Yallar İrhal Ya Beşşar-Defol Git Ya Beşşar” diye haykırıyordu. Bu marşın sözlerini cesur bir sokak şairi olarak öne çıkan İbrahim Kaşkuş yazmıştı. Kaşkuş, Suriye’nin çökmekte olan rejiminin yolsuzluğundan ve vahşetinden ve Hama’nın ona karşı verdiği kanlı mücadeleden esinlenmişti. Onun bu cesareti ve sözlerindeki hiciv dolu şiirsellik dalga dalga yayıldı. 3 çocuk babası Kaşkuş, 2011 yılının Temmuz ayında boğazı kesilip, ses telleri kopartılarak şehit edildi. Kaşkuş’un katledilmesi Hama’da “protestocular için bir dönüm noktası” haline geldi.







