Mescid-i Aksa’yı Gördüm Düşümde şiirine Suriye’de klip çekti

Eseri zaferden önce tamamladığını söyleyen Bozkurt, çekimi İstanbul’da yapacaklarını, ancak zaferden sonra Suriye’de yapmayı planladıklarını ifade etti. Ayasofya’da başlayan özgürleşmenin hedefinin Kudüs olduğu mesajını aktarmak isteyen sanatçı, klipte Ayasofya’dan yola çıkarak Şam, Hama, Halep ve Kasyun Dağı’na gidiyor. Klibe ara ara Kubbetü’s-Sahra’dan görüntüler de eşlik ediyor.

Çalışmayla hedeflerinin Filistin’in özgürleşmesi olduğunu söyleyen Bozkurt, “Zafer sonrası ekiplerimiz Suriye’nin genelinde, bir belgesel çekimi yapacaktı. Biz de Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’nın özgürlüğü, Şam’ın özgürlüğünden geçer, Şam-ı Şerif Emevi Camii özgürlüğüne kavuştu, sıra Kudüs’te diyerek Mescid-i Aksa’ya selam göndermeyi hedefledik” diye konuştu. Eserin yapımcısı Yavuz Yıldırım ise zaferin ardından Emevi Camii’nde kılınan ilk Cuma namazında çekim yaptıklarını söyledi. Yıldırım, “Bu parçayla Filistin’de olanları ve Kubbetü’s-Sahra’yı hatırlatmış olacağız. Biz şunu söylemek istiyoruz: Dün Ayasofya’da zincirler kırıldı. Bugün Şam özgürlüğüne kavuştu. Elbet bir gün Filistin özgürlüğe kavuşacak” dedi.