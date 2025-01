Suriye ordusu Tuğgenerali Türk vatandaşı Ömer Çiftçi: Halkta ilk günlerde rejimin geri dönmesi endişesi vardı

Rejime karşı elde ettiğimiz zafer sahaya dair teorik birikimimiz ve pratikte karşılık bulan mücadele azminin sonucudur. Son harekât için 4 ay süren askeri hazırlığımız, hareketliliği takip edip her gün teyakkuza geçmek zorunda kalan düşmanı bıktırmıştı. Her gün bekledikleri operasyonun gerçekleşmemesi sonucunda bazı yanılgı hilelerimiz sonucunda tehdidin ortadan kalktığı algısına kapıldılar ve sonuçta gafil avlandılar. Bu arada “Rejim çok zayıftı, Rusya desteğini kesmişti” vb. söylemler ile izah edilemeyecek bir durum var. Rejimin destekçilerinin zafiyeti elbette bizim için fırsattı ve deyim yerindeyse hazırladığımız geminin açılan yelkenleri için Allah tarafından gönderilmiş bir rüzgârdı. Ama bunun yanında rejim sahadaki askeri varlığını koruyordu ve aslında savaşın başından bu yana en güçlü dönemindeydi. Buna karşın mücahitler de çok sıkı hazırlanmıştı. Operasyonun ikinci gününde biz daha Halep’e varmadan Halep’in içine sızan fedai birliği rejim ve İran saflarına karşı suikastlarla üst düzey zararlar verdi. Bu kardeşlerimiz şehit oldu ancak rejimin Halep’teki kayıpları onların iç birliğini dağıttı. Bizim hazırlığımızı ve ciddiyetimizi görünce, -Allah’ın da yardımıyla- düşman saflarında hızlıca çözülmeler başladı. Bu hızlı çözülme ile eş zamanlı olarak çok kısa bir sürede çatışma 80 – 90 km’lik bir alana genişletildi. Bu kadar geniş bir alana yayılan çatışmayı sürdürme gücü bulunmayan rejim hiç beklemediği bir pozisyona düştü. Asker üzerindeki hükmünü korku ve baskı ile sağlayan rejim ordusuna gece ve gündüz aralıksız saldırmaya devam ettik. Bu sayede moral motivasyonunun ve operasyon kontrol kabiliyetinin tekrar toparlanmasına fırsat vermedik. Halep düştükten sonra Hama’nın kuzeyinde sert bir mukavemet ile karşılaştık. Rejimin özel kuvvetleri Hama kırsalında ciddi bir savunma hattı kurarak Hama’yı tutmakta kararlıydı. Hama’daki yoğun ve sert çatışmalar sonucunda çok sayıda özel fedai birliklerini düşman kuvvetlerinin orta ve arka saflarında birçok noktaya indirmeyi başardık. Verilen büyük zayiatlarla savunma iradeleri tamamen kırılan rejim ordusunun yerle bir olan motivasyonun yanında kendisini toparlayacak seçkin bir birliği de kalmamıştı. Hey’et Tahriru’ş-Şam’ın kuruluşu Suriye sahasının parçalı bir yapı ile savunulamayacağının anlaşılmasıyla mümkün oldu. Farklı direniş gruplarının bir arada olması Suriye’nin kurtuluşu için zorunluluktu. Bunu başarmak, zafere giden yolun ilk adımıydı. İslami hareketler elde ettikleri kazanımları şekilsel konulara takılarak heba etmemeliler. Savaşın her bir merhalesinde bizler perspektifimizi genişleten olaylar yaşadık. Allah bizleri eğitti ve Şam’ı özgürleştiren sürece bu şekilde ulaştık. Daha şeffaf ve iç muhasebenin mümkün olduğu bir sistem inşa etmek için çalışmalarımızı arttırdık. Halkla ve halkın sorunlarıyla doğrudan ilgilenen yönetici-yönetilen ayrımının görünmez kılındığı bir noktaya ulaşma konusunda gayret ediyoruz.