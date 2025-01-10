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ABD ile gündem Suriye ve PKK

ABD ile gündem Suriye ve PKK

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
04:0010/01/2025, Cuma
G: 10/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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John Bass
John Bass

Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye’nin yeniden yapılanması ve terörden arındırılması için diplomasi trafiği devam ediyor. Bu kapsamda ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı John Bass Türkiye’ye geldi. Bass, ilk olarak Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile bir araya geldi. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler, geçiş süreci ve terör örgütleriyle ortak mücadele konuları ele alındı. Ardından Dışişleri Bakan yardımcıları Nuh Yılmaz ile Burhanettin Duran, Bass ile görüştü. Suriye’nin toprak bütünlüğüne vurgu yapan Türkiye, ülkenin terör unsurlarından arındırılması gerektiğini ABD’ye aktardı.


#ABD
#Türkiye
#Suriye

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