Kaçarken tüm belgeleri yakmışlar: Esed'in yolsuzlukları mercek altında

Esed rejiminin çökmesiyle, rejimin yıllarca yürüttüğü yolsuzluklar Suriye’deki kurumlarda tek tek gün yüzüne çıkıyor. Eski rejim ve yeni yönetimin denetilmesi için yeniden faaliyetlerine başlayan Gözetim ve Denetim Bakanlığı’na giren Yeni Şafak ekibi, geçiş hükümeti Bakanı Doktor Muhammed Halef ile rejimin 14 senelik yolsuzluklarını, ve ilerleyen günlerde yeni yönetimin bu kurumla alakalı atacakları adımları konuştu. Rejimin düştüğü 8 Aralık’ta kurumlarda bulunan bütün gizli dosyaların Esed’e bağlı şebbihalar tarafından yakıldığını belirten Doktor Halef, “Bu odaları yakmak için özel maddeler getirip dökmüşler. İçerisinde var olan tüm dosyalar küle dönmüş” dedi.





50 DOLARA HAKİM OLUP 25 DOLAR MAAŞ ALDILAR

Devrik rejimin, tam manasıyla yolsuzluk yuvası olduğunu söyleyen Halef, “Yolsuzluk rastgele değil sistematik yapılıyordu. Yolsuzlukla devlet yönetimi tamamen bozulmuş. Toplumda herkes yapılan yolsuzlukları ve yapanları biliyordu. Hukuk fakültesinden mezun bir kişi, hakim olabilmek için 1 milyon Suriye lirası yani yaklaşık 50 dolar ödemesi gerekiyordu. Hakimlerin maaşları 25 dolar oluyordu. Para vererek meslekler icra ediliyordu hiçbir yeterlilik tespit edilmiyordu. Hakimin yolsuzlukla geldiği bir yerde insanların ne adalete ne devlete güveni kalır” ifadelerini kullandı.





REJİM DÖNEMİNDE ADALETİ FELÇ EDEN KURUM

Rejim döneminde yolsuzluğun devlet eliyle meşru bir şekilde yapıldığını belirten Halef, “Rejim insanların paralarını alarak zenginleşirken halkı fakirleştiriyordu. Suriye özgürleşmeden önce Gözetim ve Denetim Bakanlığı’nın işlevini bir hocaya sorduğumda ‘yolsuzluğun önünü açan, adaleti de felç eden bir kurum’ diye cevaplamıştı. Eğer bu kurum yolsuzluk yaparsa insanlar kime güvenecek?” diye sordu. Yolsuzlukların her alanda egemen olduğunu belirten Halef, "1 milyon dolar çalan biri hapse atıldığında 300 bin dolar ödeyip çıkabiliyordu. 700 bin dolar ise kendinde kalıyordu. Sağlık sektöründe, ekonomi sektöründe sadece bir kişi değil neredeyse herkes yolsuzluk yapıyordu” diye anlattı.





ESKİ MEMURLARDAN BİLGİ ALMAYA ÇALIŞIYORUZ

Suriye özgürleştikten sonra özel arşivlerin rejim güçleri tarafından yakıldığını söyleyen Bakan, “Burası rejimin gizli eviydi, bütün yapılan yolsuzlukların belgesi burada bulunuyordu. Bu merkezde rejim dönemi çalışan müfettişler dahi rejimin gizli dosyalarının bulunduğu arşiv odalarını bilmediklerini söyledi. Ama biz ne olursa olsun yapılan yolsuzlukları tespit için çalışacağız. Çünkü bu çalınan paralar halkımızın paraları” dedi. Bakanlıkta görevlendirilmesinin ardından eski çalışanlardan güvenilir olanlarla yol almaya devam ettiklerini belirten Halef, “Onlardan, burada neler yapıldığına dair itiraflar alıyoruz. 14 yıl boyunca yapılmış yolsuzlukları tespit zaman alacak ancak öncelikli hedefimiz bu” diye konuştu.





Suriye öz kaynaklarıyla ayağa kalkacak

Yeni Şafak'a yaptığı açıklamalarda, Suriye’nin çok zengin bir ülke olduğuna vurgu yapan Bakan Halef, “Petrol, gaz, sanayi, ekonomi, tarım ve daha birçok alanda zenginliklerimiz var. Suriye halkı her şeyin en güzelini hak ediyor. Suriye öz kaynaklarıyla yeniden ayağa kalkacak. Bu süreçte bizlere destek olan Türkiye devletine ve Türk halkına çok teşekkür ederiz. Türkiye ve Suriye kardeş ülkedir” diyerek Türkiye’ye şükranlarını sundu.



