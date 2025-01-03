Suriye’ye gençlerin eli değiyor

Suriyeli gençler, ülkelerini kalkındırmak için adeta seferberlik ilan etti. Sosyal medya platformları üzerinden "Kalkınma Grubu" kuran gençler, nerede ihtiyaç varsa oraya destek sunmaya gidiyor. Hastanelerde yemek dağıtımı, yemek yapımı, trafikte yardım, sokak temizliği gençlerin gönüllü olarak talip olduğu hizmetlerden bazıları.





HASTALARA ŞİFA ÇORBASI KAYNATIYOR

'Kalkınma Grubu’nun gönüllülerinden biri Fatima Mahrous. Hastanelerde kalan hastalar için Şam’ın çeşitli noktalarına giderek yemekhanelerde yemek yapan Mahrous, “Buradaki hastanelerin çoğunda yardıma muhtaç insan sayısı çok fazla. Biz de topluluğumuzdaki kadınlar olarak yemek yapımı konusunda yardım sağlıyoruz. Özellikle yaşlılar ve rejim askerlerinin saldırılarında yaralananların gıda ihtiyacı üst seviyede. Dışarıdan gelen gıda yardımları ile yemeklerimizi hazırlıyoruz” diye konuştu.





ÇARŞININ TEMİZLİĞİ ONLARDAN SORULUR

Şam sokaklarının temizliğinden sorumlu olan Abdullah Maaruf da ekip arkadaşı Rıdvan Bahir ile başta Hamidiye Çarşısı olmak üzere halkın yoğun olduğu yerlerde gönüllü temizlik yapıyor. Şam’ın yeniden inşasında tüm Suriyelilerin elini taşın altına koyması gerektiğini belirten Maaruf, sağlıklı bir Suriye için bunu yaptıklarını söyledi. Maaruf, “Buraya her gün geliyoruz. İzin yapmıyoruz. Çünkü Esed geride bir enkaz bıraktı. Burada temizlik işleri önceden zaten çok az yapılıyordu. Bu sebeple her yerde çöp yığınları oluşuyordu. Biz de topluluğumuz sayesinde büyük oranda bunları temizledik” ifadelerini kullandı.





ŞAM SOKAKLARININ FAHRİ TRAFİK GÖREVLİSİ

Şam sokaklarında fahri trafik görevlisi olarak katkıda bulunan 28 yaşındaki Abdurrahman Çoban, aslen Türk olduğunu söyleyerek şunları anlattı: "Esed döneminde Türk olduğumuzu açıkça söyleyemezdik. Evde bile Türkçe konuşurken kısık sesle konuşuyorduk. Ama şimdi çok şükür bu kimliğimizi özgürce ifade edebiliyoruz" dedi. Doktorasını Türkiye'de yapmayı hedefleyen Çoban, en büyük hayalinin Suriye Devlet Başkanı olarak ülkesini Erdoğan gibi yönetmek olduğunu dile getirdi. Çoban, şunları söyledi: "Erdoğan, Türkiye’yi nasıl güçlü bir şekilde yönettiyse ben de Suriye’yi o şekilde yönetmek istiyorum."



