Suriye'ye tahıl ve yakıt koridoru

Rejimin devrilmesi sonrasında Şam’daki büyükelçiliğini maslahatgüzar seviyesinde yıllar sonra yeniden aktivite eden Türkiye, Suriye’deki misyonlarını da genişletmek istiyor. Edinilen bilgilere göre, Suriye’nin bir diğer önemli ve ticaret kenti Halep’te de konsolosluk açılması üzerinde duruluyor. Mevcut konsolosluk binası için rapor hazırlanırken alternatif bina arayışlarının da olduğu kaydedildi.