Suriye'ye tahıl ve yakıt koridoru

Suriye’de hayatın normale dönmesi ve ihtiyaçların karşılanması için çalışmalar sürüyor. Tahıl ve yakıt ihtiyacı ön plana çıkarken, Ukrayna tahılının Türkiye üzerinden Lazkiye Limanı'na taşınması planlanıyor. Mazot ihtiyacının ise Azerbaycan’dan karşılanması gündemde. S. Arabistan da Suriye’ye hava ve kara köprüsü kurulduğunu açıkladı.
Şam’daki yönetim değişikliğinin üzerinden bir aya yakın süre geçerken yaraların sarılmasında yeni adımlar atılıyor. Bu kapsamda kurulan Geçici Hükümet çalışmalarına başladı. Bu kapsamda Türkiye, tahıl ve mazot ihtiyacının karşılanmasında devreye girerek önemli bir görev görecek. Suriye’de bir yandan yakıt sıkıntısı yaşanırken, diğer yanda Rusya’nın yardımı kesmesi sonucu tahıl temininde güçlükler yaşanıyor.
UKRAYNA TAHILI TÜRKİYE ÜZERİNDEN
Yeni Şafak muhabirlerinin yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, tahıl tedariki için Suriye Geçiş Hükümeti lideri Ahmed Şara, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile görüştü. Tahılın Türkiye üzerinden gemiler ile Suriye limanlarına taşınması gündeme geldi. Türkiye’nin aracı olacağı sevkiyatın ilk etabında 500 ton tahılın Suriye'nin Lazkiye Limanı'na nakledilmesi bekleniyor. Bunun için ise Türkiye ile Suriye arasında limanlar konusunda bir iş birliği sürecinin çalıştırılacağı bildirildi.
KARA YOLLARINDAN MAZOT SEVKİYATI
Suriye’de dizel yakıt bulmakta çeşitli sıkıntılar yaşanıyor. Bu kapsamda Irak, Katar ve Suudi Arabistan’dan sevkiyat yapılmıştı. Benzin hemen hemen her yerde bulunurken, mazotta ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Edinilen bilgilere göre, Suriye’ye 200 ton insani yardım malzemesi gönderen Azerbaycan’ın mazot konusunda Suriye ile görüşmeler halinde olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yalçın Refiyev Suriye’ye gelerek geçiş hükümetinin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani ile bir araya gelmişti. Sevkiyatın yine Türkiye üzerinden kara yollarından yapılarak Suriye’ye ulaştırıl-masının planlandığı belirtildi.
Halep’te konsolosluk
- Rejimin devrilmesi sonrasında Şam’daki büyükelçiliğini maslahatgüzar seviyesinde yıllar sonra yeniden aktivite eden Türkiye, Suriye’deki misyonlarını da genişletmek istiyor. Edinilen bilgilere göre, Suriye’nin bir diğer önemli ve ticaret kenti Halep’te de konsolosluk açılması üzerinde duruluyor. Mevcut konsolosluk binası için rapor hazırlanırken alternatif bina arayışlarının da olduğu kaydedildi.
Riyad'dan hava ve kara köprüsü
- Suudi Arabistan, Suriye’ye halkına destek olmak için hava ve kara köprüsü kurulduğunu açıkladı. Kral Selman İnsani Yardım ve Kurtarma Merkezi tarafından organize edilen yardımları taşıyan ilk uçak dün Şam Uluslararası Havalimanı’na ulaştı. Günün ilerleyen saatlerinde yardım taşıyan ikinci bir uçağın da havalimanına indiği bildirildi. Merkez, yardımların Suriye’deki en savunmasız gruplar için gönderildiğini ve insani durum raporlarına dayandığını vurguladı.