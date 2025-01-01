‘Umutlar’ı yeşerdi tarlalar da yeşerecek

Yakıt ve elektrik eksikliği, gübre kıtlığı, rejimin tarım alanlarına el koyması ile çiftçilere uygulanan baskılar Suriye’de çiftçilerin 7 Aralık’ta yaşanan rejim değişikliğine kadar ana sorunuydu. Artık diğer kesimler gibi Suriyeli çiftçiler de geleceğe umutla bakıyor. Yeni Şafak muhabirleri tarlalarında çalışan Şamlı çiftçilerle Suriye’deki yeni dönemi ve beklentilerini konuştu.

TARIM BİTME NOKTASINDAYDI

Çiftçi Muhammet Ahmet el Sbenati, arpa, bezelye ve patatese kadar birçok ürünün Esed baskıları nedeniyle ya verimsiz yetiştirildiğini ya da tamamen ziyan olduğunu söyledi. Sbenati, “Esed rejimi büyük tarım alanlarına ve üretilen ürünlere el koydu. Çiftçileri ceza tehdidiyle karşı karşıya bıraktı. Yakıt eksikliği, sürdürülebilir tarımın önünde en büyük engel, gübre kıtlığının ise verimliliği etkiledi” diye konuştu.

ESED GÜBREYİ YASAKLADI

Yasin Ahmet el Sbenati de eski dönemde tarım arazilerine erişim konusunda bile ciddi kısıtlamalar yaşandığını ifade etti. Sbenati, “Esed askerleri çiftçileri sürekli kontrol altında tutuyordu. Bomba yapımında kullanılabileceği şüphesiyle gübre kullanımını yasakladılar. Bu yasak tarımsal üretimi daha da zayıflattı” şeklinde konuştu. Sbenati, Esed’in baskıcı tutumu nedeniyle ülke genelindeki çiftçilerin yüzde 60’ının mesleği bıraktığını veya başka alanlara yöneldiğini ya da ülke dışına gittiğine değindi.

ÇİFTÇİLERDEN KALKINMA TALEBİ

Suriye’de yakıt eksikliği, ihracatı büyük ölçüde engelliyor ve üretim masraflarını artırıyor. 15 yıl önce Suriye tarımı çok daha güçlü ve kazançlıyken, iç savaş ve Esed rejimi tarımı bir çıkmaza sürükledi. Çiftçiler özellikle yeni yönetimden umutlu. Çevre ülkelerle tarım alanında anlaşmalar yapılmasını, Suriye tarımının yeniden kalkındırılması talep ediyor.











