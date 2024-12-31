Zelenskiy'den Ahmed Şara'ya: "Kiev-Şam ilişkilerini geliştirmeye hazırız"

Zelenskiy, Ukrayna ile Suriye arasındaki stratejik ilişkileri geliştirmek istediğini belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Dışişleri Bakanının Şam'daki görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, Suriye ile ilişkilerini geliştirmek istediğini belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'nın Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Zelenskiy,
“Suriye ile uzun vadeli ve stratejik ilişkiler geliştirmeye hazırız”
dedi.
Dışişleri Bakanı dün Şam'daydı
Dışişleri Bakanı dün Şam'daydı
Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha dün Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile görüşmüştü. Bakan Sybiha, Suriye'nin yeni yönetiminden
Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklemesini beklediklerini
söyledi.
"Suriye ile stratejik ilişkiler geliştirmeye hazırız"
"Suriye ile stratejik ilişkiler geliştirmeye hazırız"
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy görüşmeyle ilgili olarak, “Ukrayna heyeti, Suriye yönetiminin lideri Ahmed Şara ve bakanlar ile önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Suriye halkının onlarca yıllık diktatör yönetimi devirmesini, Suriye'de istikrar, güvenlik ve normal yaşamın yeniden tesis edilmesini destekliyoruz.
Suriye'de normal ve istikrarlı yaşamın yeniden tesis edilmesi fırsatına gerçekten değer veriyoruz ve uzun vadeli, stratejik ilişkiler geliştirmeye hazırız
” ifadelerini kullandı.
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