Zelenskiy'den Ahmed Şara'ya: "Kiev-Şam ilişkilerini geliştirmeye hazırız"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy görüşmeyle ilgili olarak, “Ukrayna heyeti, Suriye yönetiminin lideri Ahmed Şara ve bakanlar ile önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Suriye halkının onlarca yıllık diktatör yönetimi devirmesini, Suriye'de istikrar, güvenlik ve normal yaşamın yeniden tesis edilmesini destekliyoruz.

Suriye'de normal ve istikrarlı yaşamın yeniden tesis edilmesi fırsatına gerçekten değer veriyoruz ve uzun vadeli, stratejik ilişkiler geliştirmeye hazırız